南投立委補選 蔡培慧爭取醫療進駐 林明溱促國土保育再評估

南投立委補選，民進黨蔡培慧（左）拜訪長照據點關懷長者，承諾強化偏鄉醫療及長照資源。（蔡培慧競選總部提供）

2023/02/24 20:44

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選，民進黨蔡培慧今拜訪長照據點關懷長者，蔡說，當選將儘快與台中榮總、中國醫藥大學附設醫院等中部地區教學醫院合作，提升偏鄉衛生所功能；國民黨林明溱則針對內政部國土保育計畫，恐把現有農民在森林區農牧用地耕作的土地，劃入國土保育區第一類，將限縮農民耕作開發使用，當選將要求中央重新評估，改為農業發展區。

蔡培慧今連跑名間、竹山社區據點，承諾強化偏鄉醫療及長照資源，她說，立委期間爭取到衛福部長照交通車到偏鄉，像竹山、國姓、埔里的偏遠山區都有受惠，考量縣內人口跌破48萬，65歲以上占全縣20.1％，顯示南投進入「超高齡社會」，勢必強化醫療、長照資源。

當選將與台中榮總、中國醫大附醫，以及中山醫大附醫等中部地區教學醫院討論合作，協助活化偏鄉衛生所、衛生室功能，並持續向衛福部、各醫院爭取偏鄉醫療巡迴，以及長照站視訊醫療服務，讓不便就醫的長輩，也能運用現代科技改善偏鄉醫療。

林明溱則提出土地政策，指出國土保育計畫把南投7成的土地列為保育地區，其中近5成被設為嚴格的國土保育第一類，一旦劃設確定，將限制並禁止使用，影響農民耕作權益。

近日就接獲陳情，縣內許多茶區，農民以高經濟作物茶葉維生，但國土計畫卻劃為國土保育區第一類，必須維持自然環境狀態，農民憂心以後茶園無法耕作，且類似情況不只南投，北、中、東台灣都有，當選將把已長期種植茶葉的區域，且是森林區的農牧用地，要求國土計畫重新評估，改為農業發展區，維護農民生計。

南投立委補選，國民黨林明溱針對國土保育計畫，若有農民在森林區農牧用地耕作的土地，被劃入國土保育區第一類，遭限縮耕作開發使用，當選將爭取國土計畫重新評估。（記者劉濱銓攝）

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