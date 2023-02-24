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    首頁　>　南投縣

    輔選蔡培慧 民進黨高雄隊：這是社宅對抗豪宅、孩子對抗公子之戰

    民進黨高雄隊到南投輔選蔡培慧（中）。（立委趙天麟提供）

    民進黨高雄隊到南投輔選蔡培慧（中）。（立委趙天麟提供）

    2023/02/24 20:19

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕南投縣第二選區立委補選3月4日就要投票，民進黨立委趙天麟今天率多位高雄市議員，陪同蔡培慧街頭拜票，他向南投鄉親喊話說，蔡培慧想為南投爭一口氣，拜託選民支持蔡培慧，南投大進步；高雄市議員林智鴻則認為，這是一場「清廉對抗貪瀆、社宅對抗豪宅，孩子對抗公子的戰爭！」

    趙天麟率民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻、黨團幹事長林智鴻、民進黨中評委黃文益、市議員李雅慧、黃秋媖、黃飛鳳等人前進南投縣，陪同民進黨南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧街頭拜票。

    趙天麟向南投鄉親喊話說，相較於近日正紅的「明溱南投縣，有子身上依」，蔡培慧長期在南投耕耘，知道鄉親需求與在地需要，替農民爭取福利，為南投爭取預算，拜託選民支持蔡培慧，南投大進步。

    江瑞鴻說，好市長帶動城市進步，陳其邁成功讓高雄人民認為「我高雄我驕傲」，相較於林明溱在南投縣長8年任內，沒給縣民青年住宅與社會住宅，高雄市目前已有8000戶社宅動工，藍綠兩黨的治國能力高下立判。

    林智鴻則說，國民黨常將「力拚好日子」掛在嘴邊，但從這次推出林明溱參加立委補選，國民黨所稱的「力拚好日子」，是「力拚」林明溱之子林儒彬的「好日子」。此次補選就猶如2022年初，中二立委補選，是一場「清廉對抗貪瀆、社宅對抗豪宅，孩子對抗公子的戰爭！」

    李雅慧呼籲南投鄉親接下來幾天努力拉票、出來投票，讓蔡培慧成功當選，為南投爭一口氣；黃文益則批林明溱雖自詡「在地」、「民意」，卻缺乏對當地選民的基本尊重與同理心，讓人想問這樣的候選人還適任立委嗎？

    黃飛鳳認為，蔡培慧是老老實實在地方付出的一般人，一旦當選，絕對能當一位促進公平正義的好民代；黃秋媖指出，窮不能窮孩子，先前蔡培慧在擔任中辦執行長時，成功為國小禮堂爭取到改善經費，林明溱的態度卻是兩手一攤，不願協助。

    面對戰友從全台四方而來，蔡培慧感激地說，政治是服務的工作，不論是趙天麟、林昶佐等人，政策承諾都是說到做到，像孩子沒冷氣可吹，政府就極力推動班班有冷氣，而不是像林明溱選舉、從政，就只為了自己兒子的利益奔走。

    蔡培慧說，這次選戰不論是從高雄來的、台北來的，或從桃園來的戰友，大家來到南投都認為當地怎麼既沒有大醫院、也沒有大項建設，「南投最熱鬧的商業區竟是家樂福，這怎麼看得下去？」

    蔡培慧也感謝趙天麟提點自己「意志力」的重要性，雖然目前只能跑12.5km，但未來當自己體力能跑日月潭馬拉松時，絕對會邀請趙天麟一同參戰。

    立委趙天麟（右）向南投鄉親喊話，拜託選民支持蔡培慧（右二），讓南投大進步。（趙天麟提供）

    立委趙天麟（右）向南投鄉親喊話，拜託選民支持蔡培慧（右二），讓南投大進步。（趙天麟提供）

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