連假出遊看緊荷包！埔里台14線加強科技執法 超速、噪音都抓

近年來道路科技執法已不限於車輛超速等違規，噪音也成取締要項。（記者佟振國攝）

2023/02/24 17:27

〔記者佟振國／南投報導〕看緊荷包！許多民眾利用228連假安排出遊，南投縣埔里鎮主要道路台14線則是加強科技執法，除了取締超速等違規，環保局也在台14線鯉潭派出所前設置「移動式聲音照相系統」，只要汽、機車噪音超標就會自動偵測開拍，車主逾期不理或複檢未過就會吃罰單。

省道台14線經草屯、國姓、埔里至仁愛等4鄉鎮，自從國道6號全線通車，往返草屯、埔里的車流銳減，常有駕駛人提高車速，以及埔里往返仁愛的路段狹窄彎曲，易釀事故，加上有汽、機車輛進行改裝，也衍生噪音問題，沿線居民不堪其擾。

228連假將於明天展開，許多民眾安排出遊行程，警方也將加強超速等違規取締，目前台14線埔里崎下、地理中心碑路段及仁愛鄉南豐村路段已設置固定測速照相桿，埔里至仁愛沿途也有機動測速取締。

警方也協調南投縣環保局出動「移動式聲音照相系統」，連假期間設在台14線鯉潭派出所前全天候監測路過汽、機車的噪音，利用車牌辨識系統、噪音檢測儀器及錄影蒐證，只要車輛噪音超標，就會自動偵測開拍，將會寄發通知車主限期讓愛車接受複查，若逾期不理、複檢仍未合格，至少吃上1800元罰單，民眾還是要減速慢行，顧安全也顧荷包。

若汽、機車噪音超標，必須限期接受複檢，逾期不理或複檢不合格將吃罰單。（記者佟振國攝）

228連假期間台14線鯉潭派出所前將設置「移動式聲音照相系統」，抓噪音超標車輛。（記者佟振國攝）

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