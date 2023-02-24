民進黨控花千萬公帑出國 林明溱：縣府編經費、爭經濟發展

民進黨指控林明溱當南投縣長花數千萬元公帑出國，林明溱（右）回應，縣府編經費出國爭取經濟發展，民進黨不要再抹黑。左為國民黨文傳會副主委林家興。 （記者劉濱銓攝）

2023/02/24 16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選，國民黨文傳會副主委林家興今與候選人林明溱開記者會，批民進黨稱林明溱「花費數千萬元公帑」出國，但卻又不敢、不講清楚相關數據，企圖抹黑造謠林明溱，是不騙不會選。林明溱表示，縣府每年編出國經費，這是合法的，縣府自己掏腰包，出國爭取經濟發展，這也是好的，民進黨不要再抹黑。

林明溱表示，他去中國是促進南投農產外銷，讓台灣的農產到了中國，可以透過綠色通關方式儘速上市，避免農產因港口海關延誤而影響品質，像他去中國山東行銷茶葉，第一次就賣了3億元，並鼓勵對岸民眾來台旅遊，光浙江就達100萬人次，實際嘉惠南投觀光。

林家興指出，林明溱當南投縣長出訪中國，真正由縣府自辦，5年僅有14次，正因南投農產品因民進黨執政造成兩岸關係緊張，農產銷中卡關，林明溱努力拚外銷，縣長8年任期直接外銷5691萬元，農民團體外銷6192萬元，讓南投農產品外銷「破億」，另有更多產銷合約數字會在整理後公布，反批民進黨為選舉抹黑，對得起南投人嗎？「務實台獨」能幫南投外銷農產品嗎？南投人不會支持擋疫苗、挺萊豬的賴清德、蔡培慧。

國民黨文傳會副主委林家興開記者會，批民進黨稱林明溱花千萬元公帑出國，卻不講清楚相關數據，企圖抹黑林明溱出國行銷農產的努力。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法