南投立委補選 朱立倫批「民進黨只會用奧步 不抹黑不會選」

南投立委補選，國民黨主席朱立倫（左二）陪林明溱（左一）到竹山掃街拜票。（記者劉濱銓攝）

2023/02/24 16:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選，國民黨主席朱立倫今到竹山陪林明溱掃街拜票，針對民進黨攻勢頻頻，以及黨主席賴清德將再來輔選，朱立倫說，民進黨現在全黨打一人，只會用奧步，不抹黑就不會選，接下來台北、新北、桃園、台中市長都會來輔選，國民黨會更團結，努力打贏選戰。

朱立倫今陪林明溱到竹山拜廟與市場掃街，面對賴清德228連假將強力輔選蔡培慧，朱說，民進黨有無窮的資源，運用各種抹黑招數，現在是「不抹黑不會選」，此次連假台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，以及台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠都會輔選林明溱，大家團結一致贏得勝選。

有關農委會主委陳吉仲稱缺蛋是因禽流感，以及俄烏戰爭導致飼料價格上漲，還包括短期氣候因素，天冷吃火鍋增加等，朱立倫趁機酸陳，指出火鍋是無辜的，夏天缺蛋難道是因為吃雞蛋冰嗎？希望蛋頭官員少一點，蛋量才會穩一點。

此外，外傳郭台銘也要來輔選，朱立倫說，沒聽說過這樣的傳聞，但歡迎每個好朋友都來為林明溱輔選，至於台北市黨部主委黃呂錦茹，傳因黨中央造勢最後只付200萬元才請辭，朱說，她是認真的主位，持續領導台北市，無謂的謠言到此為止。

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