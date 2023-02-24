林明溱否認縣長任內變更地目蓋豪宅提告 沈夙峥召開記者會反擊

南投縣議員沈夙峥（右）在民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒陪同下召開記者會，指出林明溱縣長任內變更地目蓋蓋宅。（記者張協昇攝）

2023/02/24 13:53

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣第二選區立委補選國民黨參選人林明溱，不滿民進黨南投縣議員沈夙峥稱他用政治獻金買豪宅，且對購宅金流交代不清，今（24）到南投地檢署控告沈夙峥涉犯選罷法意圖使候選人不當選罪嫌，沈夙峥也隨即召開記者會反擊。

沈夙峥強調，她身為議員本來就有監督縣政職責，且她的質疑都是有憑有據，可受公評之事，還指林明溱在縣長任內將豪宅地目從工業區用地變更為住宅區，要林清溱說清楚、講明白。

對此，林明溱也反駁，該房子土地地目從來沒有變更過，一直都是住宅區，沈所述非事實，根本是胡說八道。

沈夙峥今在兼任民進黨南投縣黨部主委的縣議員蔡銘軒陪同下召開記者會指出，林明溱對購買豪宅的自備款及貸款金額等說法反覆，一直說不清楚，身為公職人員，本來就要申報財產，買豪宅錢從哪裡來，應向選民交代。

且這棟豪宅地目是在林明溱縣長任內變更，從工業區用地變更為住宅區用地，營造商還捐政治獻金50萬元給林明溱，毫宅就蓋起來，發放使、建照速度比南投任何一棟民生設施都還快，卻不見林明溱對社會住宅、青年住宅及國民運動中心興建之重視。

沈夙峥強調，林明溱今天要參選立委補選，本來就要接受檢視，她的質疑都是有憑有據，可受公評之事，並非造謠抺黑，既然林明溱提告，就讓司法及縣民來看清楚。

南投第二選區立委補選國民黨候選人林明溱（左），到南投地檢署按鈴申告縣議員沈夙峥涉犯選罷法意圖使候選人不當選罪嫌。（林明溱競選總部提供）

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