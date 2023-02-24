動保悲歌！埔里虎頭山區 驚見山羌疑中陷阱斷腿慘死

山羌斷肢處及現場遺留血跡未乾，研判剛死亡不久。（記者佟振國攝）

2023/02/24 13:55

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮虎頭山區日前才有民眾直擊保育類野生動物藍腹鷴現蹤，稱讚生態保育有成，沒想到今天卻有登山健行民眾發現1隻山羌疑似誤中捕獸鋏或山豬吊陷阱，掙脫後右後腳全斷，失血過多慘死，反差之大令民眾痛心。

埔里鎮虎頭山正式劃入日月潭國家風景區範圍，目前從虎頭山往返鯉魚潭的登山健行步道已經整建完成，早期也有從虎頭山後方下至鯉魚潭及國軍埔里彈藥庫的山徑，近年來常有民眾前往攀登。

今天上午登山健行民眾在鯉魚潭上方的山林間發現1隻死亡山羌，檢視山羌的右後腳全斷，疑似是中了捕獸鋏或山豬吊所致，由於斷肢見骨的傷口及現場的血跡未乾，研判應是剛死亡不久，但現場找不到斷肢及相關陷阱，山羌應該是在山林間誤觸陷阱後掙脫逃離，最終流血過多或傷重死亡。

由於前幾天才有民眾在虎頭山往鯉魚潭的步道上喜見保育類野生動物藍腹鷴現蹤，認為是非常難得的經驗，也是生態保育的成果，沒想到今天卻有山羌誤中陷阱死於非命，強烈反差令人痛心，也擔心其他登山民眾不小心誤觸陷阱而受傷。

縣府表示，由於獸鋏、山豬吊對動物的傷害性極大，誤中陷阱非死即傷，形同無差別獵殺，動物保護法已經明令不得使用獸鋏、山豬吊捕捉動物，同時也不得販售，否則可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，5年內再犯處2年以下有期徒刑。

至於山羌遭虐殺的山林屬於國有林班地範圍，林務局南投林管處表示，以山豬吊非法獵捕一般類野生動物，已違反野保法第19條第1項規定，依同法第49條，使用禁止之方式，獵捕一般類野生動物，可處新6萬元以上30萬元以下罰鍰，目前已通報轄區各工作站及南投縣政府加強巡視工作並拆除、取締非法獵具。

發現死亡山羌地點已非常接近一般登山健行民眾行走的區域。（記者佟振國攝）

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