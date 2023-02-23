南投立委補選政見會交鋒！蔡培慧拚醫療社福 林明溱促交通就業

南投立委補選政見會登場，民進黨蔡培慧（中）、國民黨林明溱（右）、無黨籍陳聰鑑（左）到場參加。（記者劉濱銓攝）

2023/02/23 21:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選，唯一一場候選人公辦電視政見會今晚登場，民進黨蔡培慧率先發表，提出強化醫療、社福、交通建設，抨擊國民黨林明溱當縣長時，不補助校園整修配合款，她爭取彰化基督教醫院在南投蓋400床大醫院，但林只會「割稻尾」，不顧學童與老人；林明溱反批蔡抹黑，他為全縣校園爭取2億元協助修繕，也替彰基蓋醫院爭取土地，未來南投市要再規劃工業區，促進交通與就業。

蔡培慧今與林明溱針對南投缺乏醫療資源、經濟蕭條等議題激烈交鋒，無黨籍陳聰鑑則是批藍打綠，質疑蔡、林2人參選正當性，另名國家公義運動黨女候選人魯昱君則未出席政見會。

蔡培慧表示，她爭取到彰基在南投設立400床大醫院，考量通膨與物價，將把老人年金從3700元提升到5000元，老農津貼則從7500多元再加碼1000元，台鐵集集支線從每小時1班，再提高到半小時1班，名間鄉灌溉系統經費，從既有3.4億提高至4.3億，灌溉範圍從中低海拔再提高到更山區的村落。

蔡也以鹿谷國小跑道整修為例批評林明溱，指林當縣長不補助配合款，以致最後整修是透過校友捐款，南投醫療資源不足，也不爭取大醫院進駐，直到卸任前才來開記者會宣稱協助爭取，蔡說，南投市20年沒進步，她當執行長爭取到中興大學進駐中興新村，未來師生持續進駐，中興新村會更活化繁榮。

林明溱則說，當選將透過修法，幫全國14萬餘名鄰長爭取每月1000元服務費，南崗地區會再設工業區，工業路也會再延長，除紓解省道台3線的尖峰壅塞，也讓工業區道路能直通國道3號南投交流道，促進地方交通，提升就業機會。

林也澄清校園配合款爭議，他說鹿谷國小跑道整修並未向縣府申請，他任內爭取2億元整修全縣校園，有關彰基蓋醫院，他也早在土地規劃之初，就協助尋覓土地並變更為醫療專業區，縣長任內也興建青年住宅，預計年底就能完工，呼籲民進黨不要再抹黑，否則會被選民唾棄。

南投立委補選政見會登場，民進黨蔡培慧表示將強化南投醫療、社福、交通建設。（記者劉濱銓攝）

南投立委補選政見會登場，國民黨林明溱將爭取工業區，延伸工業區道路，促進交通與就業。（記者劉濱銓攝）

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