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    學測成績放榜 暨大附中近2成達頂標表現亮眼

    大學學測成績公布，國立暨大附中在國、英、社等3科的達頂標人數較去年提升。（記者佟振國攝）

    大學學測成績公布，國立暨大附中在國、英、社等3科的達頂標人數較去年提升。（記者佟振國攝）

    2023/02/23 14:40

    〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績公布，國立暨大附中在國文、英文、社會科達頂標人數較去年進步，國文、社會科的成長比例高達1.7倍與1.5倍，至於個人成績表現，陳悅4科50級分是全校最高，李惠妮4科44級分，先前已透過特殊選才錄取國立台灣大學生物環境系統工程學系，校排1％的她決定拚大學繁星，目標國立成功大學建築系，希望能當建築設計師。

    暨大附中校長黃方伯表示，目前該校已有17位同學透過大學特殊選才成為準大學生，分別錄取台大、成大等公、私立大學，今天學測成績公布，達頂標成績近30人，其中3科達頂標2人，其中陳悅4科達50級分是全校最高，他希望再上一層樓，將再拚大學分科測驗，同樣3頂標的劉恩羽47級分，目標繁星拚師範大學外文相關科系。

    達雙頂標的陳映妤，曾在美國德拉瓦州就讀1年，英文有不錯的根基，參加多益檢定也考出865分的成績，以頂尖大學外文系作為首要選擇，並規劃出國深造；學生會長潘瑭4科46級分，社會科滿級分，校排3％的她，計劃繁星拚國立大學法商學系。

    至於李惠妮4科44級分，她原先已透過大學特殊選才錄取台大生物環境系統工程學系，但興建是建築設計領域，因此校排前1％的她與家長商議之後決定力拚大學繁星，目標是成大建築系，未來要當建築設計師。

    暨大附中劉恩羽（中）47級分，國、英、社達頂標，大學繁星要拚師範大學外文系。（記者佟振國攝）

    暨大附中劉恩羽（中）47級分，國、英、社達頂標，大學繁星要拚師範大學外文系。（記者佟振國攝）

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