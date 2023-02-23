大學學測成績公布 普台高中連霸9年南投狀元

普台高中林方偉（左3）、彭琨泰（左1）、高寀袗（右2）學測4科分別獲得57級及55級分好成績。（普台高中提供）

2023/02/23 13:56

〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績公布，南投縣私立普台高中則是連霸9年南投狀元，其中林方偉社會組組合4科57級分是全縣最高分，自然組組合也有55級分，至於彭琨泰、高宷袗也考55級分，3人不僅成績優異，也分別通過西班牙、法國、日本等國語文的級別檢定，展現多元學習成果。

普台高中校長林秋惠表示，林方偉的國、英、數B都是滿級分，數A則是13級分，社會、自然12級分，社會組組合4科57級分、自然組組合55級分，他對醫學領域有高度興趣，積極參加醫學院所辦理的中醫營，未來希望能夠中、西醫學兼容並蓄，給病患全方位的照顧。

林方偉校外競賽也有優異表現，獲清華盃化學科能力競賽全國182名（相當於全國考生前7％）、國語文字音字形全縣第2、第62屆高中第三區科展環境工程組優等、單字王佳作、通過APX生物中級、化學高級檢定及西班牙語A2檢定。

林方偉也分享自己的讀書方法，就是活用上課所學、積極參與活動競賽、善用零碎時間、累積刷題經驗、製作錯誤筆記和培養好體力，並從高二下學開始調整讀書的節奏，段考前2週專心準備考試內容，其他時間則用來衝刺學測範圍。

彭琨泰、高寀袗則是在國、英、數B、社會拿到55級分的好成績，彭琨泰平時上課就能快速掌握學習重點，複習起來事半功倍對外語有著高度興趣，除了英文之外，還選修法語及西語，已通過法語B1、西語A1檢定，也通過APX物理、化學中級檢定，未來計劃朝航太、機械領域發展。

高宷袗則是建議學弟妹上課一定要認真聽講，做好筆記與複習，課餘時間也能兼顧自己的音樂學習興趣，以及喜愛的日文，目前已通過日語N2檢定，打算利用今年暑假完成通過N1檢定的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法