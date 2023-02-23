南投立委補選》藍批蔡政府忙輔選釀蛋荒 綠反嗆林明溱「中國導遊」

南投立委補選，國民黨文傳會副主委林家興（右）、發言人李明璇（左），抨擊民進黨政府忙輔選造成蛋荒。（國民黨南投縣黨部提供）

2023/02/23 14:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選，國民黨文傳會副主委林家興、發言人李明璇今在南投縣黨部開記者會，抨擊蔡政府不務正業、忙輔選，痛批農委會主委陳吉仲頻為蔡培慧輔選，解決不了蛋荒讓全民「剉咧蛋」。民進黨副秘書長黃建嘉對此反擊，對手國民黨林明溱時任南投縣長，6年去了中國84趟，原來林明溱的正業是「中國導遊」、非南投縣長，這才叫不務正業。

李明璇說，近來民進黨高官陷入桃色風波、荒淫濫權，蔡培慧身為女性從政者，對這些爭議說過一句話嗎？民進黨婦女部改名「性別平等部」後，未對相關爭議表態反省，顯見女權倡議單位僅是政黨的選舉工具，此外，陳吉仲對缺蛋沒有危機意識，只顧為蔡輔選，釀成蛋荒，就是不務正業，並批蔡培慧謊稱BNT是中國代工而阻擋疫苗，還歡迎進口萊豬，就是黨意立委，呼籲南投鄉親抵制。

林家興則說，蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦等民進黨高官，面對國家社會問題之多，卻仍忙著輔選，只會視察作秀的「滿蛋大亨」鄭文燦無力解決蛋荒，卻忙著拍影片力挺蔡培慧，要鄭文燦下次來南投「記得帶蛋來」。

對此，黃建嘉回應，林明溱當縣長時，6年就有84趟中國行，名義是推廣南投物產，實際卻是遊長江、登長城，近年中國打壓台灣農產也不見林明溱表達不滿，只見帶團朝共，並批林施政無力，南投青年離鄉工作，1個月不見得能回鄉1次，林卻每個月去中國超過1次，質疑中國才是林明溱的家。

南投立委補選，國民黨文傳會副主委林家興（右）、發言人李明璇（左），抨擊民進黨政府忙輔選造成蛋荒。（國民黨南投縣黨部提供）

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