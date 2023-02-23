吳佩蓉控林明溱碩論涉抄襲 寄出檢舉資料

吳佩蓉具名檢舉林明溱碩論涉抄襲。（翻攝吳佩蓉臉書）

2023/02/23 13:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕前促轉會副研究會吳佩蓉檢舉國民黨南投立委候選人林明溱碩論涉抄襲，今中午將相關檢舉資料寄出；她感慨「溱的是抄人、連抄代寫33頁溱的太誇張」，比許淑華的論文更誇張，並再次質疑藍營敢為這種人掛保證、真的好嗎？

吳佩蓉表示，她揭發林明溱碩論涉及抄襲已逾10天，林至今不敢自己出面，交由兒子林儒彬代為回應，凸顯其傲慢靠勢。

她指出，對於自己犯下的錯誤也不願坦承悔過，這樣的行為不只無法成為他兒孫子的表率，也讓社會大眾質疑所屬政黨、看待論文抄襲根本是雙重標準，律己甚寬。

國民黨主席朱立倫曾為林明溱論文背書，打包票說他經得起考驗，本週多位藍營要角將齊聚南投，為林站台輔選，建議諸位上台前，好好看一下這份比對資料，連續抄襲33頁，比許淑華的論文更誇張，藍營敢為這種人掛保證，只因認定支持者對自家人抄襲無感，所以無視多數民眾的觀感，這樣真的好嗎？

吳佩蓉說明，除結論部分大抄特抄2名暨南大學碩士生論文，林明溱論文20頁至45頁，幾乎是將陳國興的碩論頁28至52頁複製貼上；林文的頁46至52頁，則與張秦瑞論文頁41至45頁高度雷同，連續33頁抄襲，事證明確。

吳佩蓉具名檢舉林明溱碩論涉抄襲。（翻攝吳佩蓉臉書）

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