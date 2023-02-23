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    首頁　>　南投縣

    林明溱縣府赴中84次 民進黨酸：原來正業是「中國導遊」

    民進黨針對林明溱南投縣長任內縣府多次赴中提出質疑。（資料照）

    民進黨針對林明溱南投縣長任內縣府多次赴中提出質疑。（資料照）

    2023/02/23 12:00

    〔記者陳昀／台北報導〕南投縣第二選區立委補選倒數中，針對國民黨候選人林明溱澄清過去南投縣府是「6年去中國84次，而非5年去84次」，民進黨副秘書長黃建嘉狠酸，原來林明溱務的正業是「中國導遊」，而非「南投縣長」，而且，林明溱5年、6年算得非常清楚，結果豪宅到底是1棟還是2棟卻講不清楚。

    黃建嘉表示，林明溱縣府6年去了中國84次，代表平均每個月都去中國超過一次，稱得上是「認真負責的中國導遊」，做導遊工作時認真負責、做縣長工作時懶惰無力，建議林明溱退選、退休去當導遊，不要耽誤自己的發展，也耽誤了南投人的未來。

    黃建嘉指出，6年84趟中國行，表面上是推廣南投的物產，私下行程卻是遊長江登長城不亦樂乎。近年來中國打壓台灣農產也不見林明溱替鄉親表達不滿，卻只見帶團朝共，參訪名勝。

    黃建嘉批評，因為林明溱的施政無力，導致南投青年大多必須離鄉工作，一個月都不見得有辦法回家一次，林明溱卻每個月去中國超過一次，驚人的中國旅遊次數讓縣民質疑，中國才是林明溱的家。

    黃建嘉認為，林明溱不給老師全薪，卻拿錢給中國鄉親；不給國小蓋禮堂，卻花錢登上中國統戰的殿堂，證明林明溱根本是將中國人的利益放在南投人的利益之前，拿南投人的納稅錢，推中國的觀光。

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