用路人注意！南投仁愛台14、台14甲線多路段邊坡施工 實施交管

南投縣仁愛鄉台14線、台14甲線總計7處路段即日起預計至3月31日進行邊坡防護工程。（公路總局埔里工務段提供）

2023/02/23 08:20

〔記者佟振國／南投報導〕用路人注意！公路總局埔里工務段即日起至3月底，於南投縣仁愛鄉台14線埔霧公路74K起等4處邊坡，以及台14甲線合歡山公路1.8K等3處邊坡進行整治，除了例假日不施工，每天上午8點至下午5點採取施工20分鐘放行10分鐘的交通管制措施，提醒民眾行經時注意現場施工標誌及人員指揮小心行駛。

近幾年前的豪雨、地震等災害，造成台14線、台14甲線等多處路段邊坡坍方落石，影響行車安全，埔里工務段展開邊坡防護工程，包括台14線74K、74.5K、75.1K、86.6K，計有4個工區，範圍在仁愛鄉南豐村及精英村，台14甲線則有3處工區，分別在1.8K、23.4K及28.3K，大致在霧社、鳶峰路段。

埔里工務段表示，邊坡防護工程工期即日起預計至3月31日，為顧及下方人車安全，除了例假日也包括228連假不施工，每天上午8點至下午5點採取施工20分鐘放行10分鐘的交通管制措施，同時也會依現場工區實施狀況進行機動調整，請用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮小心行駛，民眾可利用公路總局省道即時路況系統，或撥打埔里工務段電話（049）2982066查詢最新路況。

台14線、台14甲線等7處邊坡防護工程期間，例假日除外，每天上午8點至下午5點採取施工20分鐘放行10分鐘的交通管制措施。（公路總局埔里工務段提供）

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