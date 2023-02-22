為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    消滅車露、佔位！日月潭朝霧碼頭 停車場自動收費上線

    日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，避免車露與長期佔位亂象。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，避免車露與長期佔位亂象。（記者劉濱銓攝）

    2023/02/22 15:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區朝霧碼頭停車場，去年10月翻新啟用後，日月潭風景區管理處就積極展開停車場收費委外工作，近期停車場的車牌辨識收費系統上線，遊客只要開車進場，就會自動感應收費，藉此控管朝霧碼頭停車場秩序，解決過往遭車露與長期佔位亂象，也完成潭區公有碼頭停車場的收費建設。

    日管處表示，朝霧碼頭過去都是免費停車，長期下來衍生車露族在場內野炊、搭帳篷露營等，甚至有車輛在此長期停放佔位，影響假日遊客停車權益。

    該停車場以往的土地權屬單位較多，為整頓當地碼頭設施與停車環境，便與魚池鄉公所合作，透過公所價購土地，統一土地產權，後續由日管處重新整修停車場與碼頭區，不僅延伸碼頭賞景空間，也增加車格電子看板，改善停車動線，將單車與汽車分道，提升停車場安全性。

    在碼頭區硬體設施翻新後，近期朝霧停車場的得標廠商，也已設置車牌辨識系統與自動繳費機，只要開車進場就能直接識別車牌，離場前完成繳費即可，朝霧車格共有65個，考量入口引道較狹小，禁止遊覽車進入，若停車場客滿，僅開放3至5輛車候位，以免車多回堵影響到省道交通，收費為每半小時20元，1小時40元。

    日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，開車進場辨識完車牌就能停車。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，開車進場辨識完車牌就能停車。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，避免車露與長期佔位亂象。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，避免車露與長期佔位亂象。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    虎尾公安路立體停車場工程進度逾4成 預計9月完工
    2023/02/22 10:55

    虎尾公安路立體停車場工程進度逾4成 預計9月完工
    中市興中停車場加碼4億建智慧管理中心 議員質疑分拆預算欺暪
    2023/02/21 11:17

    中市興中停車場加碼4億建智慧管理中心 議員質疑分拆預算欺暪

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    加州迪士尼樂園 不到兩個月驚傳2起墜樓意外
    2023/02/20 15:02

    加州迪士尼樂園 不到兩個月驚傳2起墜樓意外
    傻眼！愛車停13天「停車費破2萬」 網友：停拖吊場還比較便宜
    2023/02/18 21:13

    傻眼！愛車停13天「停車費破2萬」 網友：停拖吊場還比較便宜

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播