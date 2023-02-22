消滅車露、佔位！日月潭朝霧碼頭 停車場自動收費上線

日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，避免車露與長期佔位亂象。（記者劉濱銓攝）

2023/02/22 15:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區朝霧碼頭停車場，去年10月翻新啟用後，日月潭風景區管理處就積極展開停車場收費委外工作，近期停車場的車牌辨識收費系統上線，遊客只要開車進場，就會自動感應收費，藉此控管朝霧碼頭停車場秩序，解決過往遭車露與長期佔位亂象，也完成潭區公有碼頭停車場的收費建設。

日管處表示，朝霧碼頭過去都是免費停車，長期下來衍生車露族在場內野炊、搭帳篷露營等，甚至有車輛在此長期停放佔位，影響假日遊客停車權益。

該停車場以往的土地權屬單位較多，為整頓當地碼頭設施與停車環境，便與魚池鄉公所合作，透過公所價購土地，統一土地產權，後續由日管處重新整修停車場與碼頭區，不僅延伸碼頭賞景空間，也增加車格電子看板，改善停車動線，將單車與汽車分道，提升停車場安全性。

在碼頭區硬體設施翻新後，近期朝霧停車場的得標廠商，也已設置車牌辨識系統與自動繳費機，只要開車進場就能直接識別車牌，離場前完成繳費即可，朝霧車格共有65個，考量入口引道較狹小，禁止遊覽車進入，若停車場客滿，僅開放3至5輛車候位，以免車多回堵影響到省道交通，收費為每半小時20元，1小時40元。

日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，開車進場辨識完車牌就能停車。（記者劉濱銓攝）

日月潭朝霧碼頭停車場設置車牌辨識收費系統，避免車露與長期佔位亂象。（記者劉濱銓攝）

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