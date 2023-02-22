藍營批民進黨連蛋都管不好就該滾蛋 綠營︰林明溱政績差才該下架

南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱（中）與南投縣議員游顥（左）及副發言人呂謦煒（右）召開記者會，痛批民進黨只顧選情不顧民情。（記者謝介裕攝）

2023/02/22 13:57

〔記者謝介裕／南投報導〕全台鬧蛋荒，國民黨南投縣黨部今召開記者會，除了立委補選候選人林明溱與南投縣議員游顥合體破除不合傳言外，國民黨副發言人呂謦煒更痛批農委會主委陳吉仲，只顧來南投幫民進黨立委補選候選人蔡培慧造勢，不務本業，若民進黨連蛋都管不好，那就讓民進黨下架滾蛋！

林明溱說，現在人民要買蛋還得預約，非常可憐，農委會主委陳吉仲卻不知道缺蛋的嚴重性，且問題的根源在於飼養蛋雞的農民礙於飼料漲價、法令限制、養雞場受到抗爭等問題，才導致投資意願降低，政府更應設法輔導才是。

不過，陳吉仲卻只關心他的學生蔡培慧能否補選上立委，從蔡培慧跟馬文君競選南投第一選區立委，迄與許淑華競選縣長期間，陳吉仲不知動用了多少國家資源為其做人情拉票？

呂謦煒、游顥表示，蛋價一漲，萬物齊漲，農委會要負責調節調度全國的蛋量並平抑蛋價，如今蛋量依舊不足、蛋價也居高不下，陳吉仲應自我好好反省，並喊出「票投蔡培慧，就是投給陳吉仲，就是投給缺蛋」的口號，要民進黨為架上沒雞蛋負責。

針對國民黨的指控，民進黨副秘書長黃建嘉駁斥說，林明溱才只是顧自己兒子而罔顧民意，也難為藍軍游顥選到一半被「攔胡」，還要笑臉陪說謝謝？

隨後，黃建嘉抨擊林明溱忽視教育、青年福利的劣跡罄竹難書，包括擔任縣長8年期間，連一棟青年住宅都蓋不出來，且人口流失3萬5000多人，幾乎是一個名間鄉的人口，不見鼓勵青年創業、就業，徒增興建曇花一現的空橋及招商不佳的園區，才應該被鄉親從政壇下架。

反觀，蔡培慧任職中辦期間，成功促成工研院扶植80個團隊進駐中興新村青創孵育基地，成功爭取行政院專案補助學校修繕跑道、操場、視聽教室及老舊廁所更新與半戶外球場，政績是大家有目共睹。

再者，南投是農業縣，蔡培慧邀請農委會主委陳吉仲到各鄉鎮舉辦農業座談會，面對面交換農民實際上的問題，立刻回應立刻交辦，包括名間旱灌問題也才獲適時改善，希望林明溱及其國民黨團隊不要只會潑髒水，南投鄉親要的是會做事、能解決問題的人。

南投縣第2選區立委補選民進黨候選人蔡培慧強調，農委會主委陳吉仲對南投十分關心，希望對手不要亂潑髒水。（記者謝介裕攝）

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