南投立委補選》林明溱批陳吉仲不顧缺蛋問題 蔡培慧回嗆潑髒水

蔡培慧（中排右）說，她是邀請農會主委陳吉仲（中排中）下鄉解決南投縣農業問題，例如11日邀陳吉仲到鹿谷，跟鄉長、鄉代會主席、農民討論缺工、劃分為國土保育區的問題。（資料照）

2023/02/22 13:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨中央和該黨南投縣第二選區立委補選參選人林明溱，召開記者會罵陳吉仲不顧缺蛋還來助選，林明溱等人並稱陳吉仲來幫學生蔡培慧助選，更稱陳蔡如「陳明通、林智堅的翻版」，蔡培慧回應，陳吉仲與她是反國光石化社運的戰友，當時尊稱當教授的陳為「老師」，兩人並非師生。

國民黨和藍營南投縣第二選區立委補選參選人林明溱，同時在台北和南投開記者會砲打陳吉仲在缺蛋時不解決還忙為蔡培慧助選，林明溱等人並指陳吉仲只忙著幫學生蔡培慧助選，還稱中國不買茶葉，造成茶農損失。

蔡培慧表示，陳吉仲和吳晟老師都是當年與她一起反國光石化的社運戰友，尊稱兩人「老師」，林明溱、游顥等人拚命打陳吉仲跟她有如「陳明通和林智堅的翻版」，凸顯他們只想潑髒水，但卻完全弄錯。

蔡培慧說，南投是農業縣，自己在不分區立委和行政院中服執行長任內，多次邀請農委會主委陳吉仲到各鄉鎮舉辦農業座談會，面對面交換農民實際上的問題，立刻回應立刻交辦，農民都非常肯定這樣的座談，因而陸續增加座談會。

蔡培慧也說，若林明溱有認真了解農民需求，應該會看到這幾年蔡培慧不但實際爭取平林、大坪頂、八卦山等好幾個旱灌區灌溉設施工程解決農業缺水問題，還多次協助南投的農產推銷到外島或國外，包括名間鄉的鳳梨到馬祖、集集香蕉到日本（日本小學的營養午餐香蕉就是來自台灣）、南投的茶葉行銷到日本，蔡培慧不說空話，做的是實事。

蔡培慧競選辦公室進一步表示，林明溱為何只想著中國，他當縣長的2015年到2020年間，他或縣府人員去中國84趟令人匪夷所思。

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