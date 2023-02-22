疫情引爆公衛醫師離職潮 南投「無醫」衛生所又增1家累計3家

南投縣南投市衛生所唯一的公費醫生服務契約屆滿離職後，衛生所目前平常日沒有天天提供看診服務，引發外界關注。（記者謝介裕攝）

2023/02/22 09:36

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，引爆公立衛生所公衛醫師離職潮，繼中寮、名間後，南投市衛生所自從公費醫師主任洪佳賓，於今年1月服務契約屆滿離職後，也成為縣內第3家「無醫」的衛生所，經衛生局與社區診所協調後，配合診所醫師支援時間，目前每週僅星期一、三、五等3天看診，其餘時間休診，提醒民眾注意，以免白跑一趟。

南投縣衛生局基於公共衛生醫療照護需求，在全縣13鄉鎮市各設立1家公立衛生所，合計有13家，且絕大多數是「公費醫生」，因此在南投市也步入中寮及名間後塵，變成無醫師衛生所後，衛生局一方面向中央反映有公費醫師缺額需求外，另一方面也向「社會求才」，只要具有合格醫師執照，且對公共衛生醫療懷抱熱忱的人，都歡迎與衛生局聯繫。

南投縣衛生局長陳南松指出，南投縣人口老化嚴重，且偏遠地區有許多「無醫」村，更凸顯衛生所的重要性，依編制每間衛生所只有1位醫師，還須兼任主任職位的行政工作，在疫情發生以來，醫師在看診之餘，又要進行疫苗接種及防疫宣導等種種工作，使得工作量更顯得繁重，導致中寮衛生所迄今約3年仍找不到醫師，連帶名間、南投2位公費醫師服務契約屆滿也走人，實令人頭痛不已。

因此，此次衛生局向「社會求才」的招聘條件也多了彈性空間，不再硬性規定醫師要兼任行政工作，可由醫師依自己意願決定「2選1」，只從事醫師專業項目，其餘行政工作由衛生所同仁分擔。

不過，在未找到醫師前的過渡時期，經與醫療院所商討後，目前也達成共識，中寮衛生所由衛福部南投醫院負責支援醫師看診工作，名間與南投則由社區診所執業醫師輪流，提供拿慢性病處方箋等基本醫療量能，減少民怨發生。

南投縣南投市衛生所公告目前平常日僅星期一、星期三及星期五等3天，提供看診服務。（記者謝介裕攝）

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