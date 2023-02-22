南投故事館真有趣 吸引法國攝影史權威造訪

法國攝影史權威米榭勒．費佐（左）與謝盈龍博士在南投故事館的「4年5班」復古小學教室扮師生，拿起藤條做勢打謝盈龍的手掌心，留下有趣的畫面。（梁志忠提供）

2023/02/22 08:26

〔記者張協昇／南投報導〕位於南投縣草屯鎮的南投故事館，收藏許多台灣早期民俗文物、文件及老照片，法國攝影史權威米榭勒．費佐（ Michel Frizot）教授與法國高等社會科學院藝術與語言中心博士謝盈龍，日前專程前往造訪，由館長梁志忠逐一導覽介紹館內收藏品，兩人充滿好奇且一一體驗，看到梁志忠操作超過一甲子的「圓盤手動印刷機」時，米榭勒．費佐最感興趣，還與謝盈龍在館內布置的「4年5班」復古小學教室扮師生，拿起藤條做勢打謝盈龍的手掌心，留下有趣的畫面。

米榭勒．費佐是法國攝影史研究與教育先鋒，也是法國第一位在大學開設攝影專業課程的教育工作者。他曾任法國國家攝影中心專案負責人及歷史顧問、法國國家科學研究中心高級研究員、法國高等社會科學院教授，巴黎索邦大學與羅浮學院攝影史教授，是攝影史及攝影理論學者，被譽為開創法國攝影史研究第一人，最廣為人知的著作《新攝影史》為法國文化部委託編纂，耗時5年完成的鉅作，建立起19世紀以降攝影史的研究架構，1998年該書重新發行出版，美國各大學攝影及相關課程指定為教科書。

米榭勒．費佐日前在長居法國的法國高等社會科學院藝術與語言中心謝盈龍博士陪同下參訪南投故事館，館長梁志忠逐一簡介館藏雜貨店、電土燈、煤油燈、漫畫書店、圓盤手動印刷機、版印年畫、4年5班教室、彈珠台、三輪車等，兩人充滿好奇且一一體驗，對於梁志忠操作超過一甲子的「圓盤手動印刷機」 特別感興趣，拿起手機不斷拍照記錄。

身為攝影史權威的米榭勒．費佐，在梁志忠帶路下深入3樓老照片陳列室，看著梁志忠翻開一本本館藏的台灣日治時期到光復初期的黑白老照片，眼睛為之一亮，不但仔細欣賞，甚至拿起放大鏡檢視，與梁志忠互相討論收藏歷程，交換收藏經驗，且樂此不疲，最後還在館內的「文化部再造歷史現場」筆記簿上以法文簽名題字: 「收藏很有趣 」；謝盈龍也簽名題字「歷史的曾經，又一一回到記憶與現實」，兩人才依依不捨離開。

梁志忠表示，米榭勒．費佐教授是國際級攝影史權威，很榮幸也很高興他來參訪，能把台灣早期文物及老照介紹給給他認識，互相交流，也算是做了一次很好的國民外交。

法國攝影史權威米榭勒．費佐（中）與法國高等社會科學院藝術與語言中心謝盈龍博士（左）造訪南投故事館，館長梁志忠（右）操作超過一甲子的「圓盤手動印刷機」時，米榭勒．費佐相當感興趣。（梁志忠提供）

法國攝影史權威米榭勒．費佐（左）與謝盈龍博士（右）仔細欣賞南投故事館老照片。（梁志忠提供）

法國攝影史權威米榭勒．費佐（中）在南投故事館體驗打彈珠台。（梁志忠提供）

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