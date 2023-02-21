雨水遲不報到 國姓鄉咖啡開花、著果率雙降

去年入冬至今乾旱少雨，南投縣國姓鄉咖啡的開花、著果率不佳。（記者佟振國攝）

2023/02/21 19:58

〔記者佟振國／南投報導〕咖啡是南投縣國姓鄉重要經濟作物，但去年入冬至今降雨稀少，咖啡樹開花、著果率不佳，目前結果量僅有去年的2成，農民憂心再不下雨，開出來的花也會變成「空包彈」，勢必影響全年咖啡產量。

國姓鄉咖啡栽種面積約160公頃，分布在海拔500至1000公尺的山區，有鄉內重要「黑金」產業之稱，往年立春過後咖啡樹陸續開花，依海拔高低開花時間從2月至5月，咖啡園應該呈現雪白花況，現在只有零星點綴，連帶影響結果率。

北港村農民指出，園區約在海拔500公尺，而且種在檳榔樹下，符合咖啡需要的半日照生長環境，不過長達半年沒有下雨，目前很多咖啡樹已經出現葉片軟化現象，少數開出來的花也非常纖細，如果持續不下雨，咖啡樹的葉片完全變黃甚至掉光，影響生長甚至整株枯死。

邱姓農民也說，目前低海拔的咖啡園已經進入開花期，但園區的花不多且花瓣小，目前的結果率僅有去年的2成，如果花的品質不佳，擔心後續也難順利著果，或是結果後也容易落果。

鄉公所農經課表示，如果未來1個月持續沒有雨水滋潤，未來恐怕連較高海拔的咖啡產地也會受影響，少花少果將成定局，全年的咖啡產量將嚴重減產，目前也密切注意若符合農業天然災害標準，將立即通報協助農民爭取現金救助。

乾旱導致咖啡樹開花減少，花朵品質不佳也會影響結果。（記者佟振國攝）

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