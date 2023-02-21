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    首頁　>　南投縣

    228連假助選林明溱？ 郭台銘辦公室這樣說

    南投縣第2選區立委補選選戰邁入倒數階段，據傳身為南投女婿的鴻海創辦人郭台銘將為國民黨立委補選候選人林明溱站台。對此，郭台銘辦公室僅表示，若有輔選規劃，會第一時間向大家報告，並未正面回應傳言。（資料照，記者王藝菘攝）

    南投縣第2選區立委補選選戰邁入倒數階段，據傳身為南投女婿的鴻海創辦人郭台銘將為國民黨立委補選候選人林明溱站台。對此，郭台銘辦公室僅表示，若有輔選規劃，會第一時間向大家報告，並未正面回應傳言。（資料照，記者王藝菘攝）

    2023/02/21 19:58

    〔記者黃靖媗／台北報導〕南投縣第2選區立委補選選戰邁入倒數階段，國民黨將於228連假動員黨內要角為候選人林明溱助選，據傳身為南投女婿的鴻海創辦人郭台銘也將出席站台。對此，郭台銘辦公室僅表示，若有輔選規劃，「會第一時間向大家報告」，並未正面回應傳言。

    前國民黨立委盧嘉辰今日受訪指出，郭台銘夫人的娘家就在南投，赴南投幫林明溱站台「不奇怪」，郭台銘一向會回南投、關心南投的事情，也不是第1次這麼做。

    針對國民黨目前不考慮為郭回黨開後門的傳言，盧嘉辰認為，國民黨主席朱立倫拋出「非綠聯盟」概念後，郭董第1個響應，既然非綠聯盟希望納入有意聯合國民黨一同下架民進黨的人士，那都有機會進行協商，而郭董也要等國民黨初選辦法出爐後，才會做出最後的決定。盧嘉辰也透露，3月4日立委補選結束後，可能就會有結果。

    被問到對郭台銘而言，入黨是否不一定是重點，有被國民黨內民調納入比較重要，盧嘉辰表示，「那當然」，並強調郭台銘不計任何形式，為國家、為社會來貢獻心力，現在正靜待國民黨初選辦法。

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