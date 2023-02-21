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    首頁　>　南投縣

    南投立委補選端牛肉 蔡培慧提7大面向、林明溱擴大工業交通網

    今天適逢土地公生日，南投縣立委補選民進黨候選人蔡培慧參拜祈求神明庇佑。（記者謝介裕攝）

    今天適逢土地公生日，南投縣立委補選民進黨候選人蔡培慧參拜祈求神明庇佑。（記者謝介裕攝）

    2023/02/21 20:15

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選，具有投票權的濁水溪線7鄉鎮市選舉人數約19萬人，其中南投市以8萬餘人居冠，堪稱是最大票倉，今日綠藍兩大陣營紛紛就南投建設端出牛肉，以爭取南投鄉親的支持與認同。

    民進黨候選人蔡培慧提出「顧產業拼經濟」、「顧民主拼建設」、「顧老幼拼社福」、「顧學生拼教育」、「顧農村拼升級」、「顧青年拼生活」及「顧觀光拼交通」等7大面向的議題，並強調，第一步就是要招商引資，不但可創造就業機會，時下缺工問題也可獲得解決，進而協助產業轉型及升級，達到繁榮地方的目的。

    由於今日是土地公生日，蔡培慧也到大庄福德宮、嶺腳福德宮、南投市玉樹宮、樟樹公等宮廟參拜，祈求神明庇佑選舉順利。

    國民黨候選人林明溱則表示，南投市工業路（慈善宮附近）往東延伸的土地，已被國土計畫規劃列為優先開發工業區，承諾當選後，將向相關單位爭取規劃經費，假使可行，南崗工業區面積將再增加約68公頃之多，如此南崗工業區群聚能量將再加大，以缓解產業用地缺地問題。

    其次，擴大南投市及工業區交通網，爭取工業路往北延伸，連接至台14丁線、坪林橋（草溪路），可跨越貓羅溪，就近從中興交流道上國道3號，或是往中興新村方向與吉利路、鳳山路等道路聯繫，全長約1.8公里，屆時必能吸引更多廠商到南投來投資，創造廠商、就業及政府3贏的局面。

    南投縣第2選區立委補選民進黨候選人蔡培慧，就南投建設提出7大面向的議題。（記者謝介裕攝）

    南投縣第2選區立委補選民進黨候選人蔡培慧，就南投建設提出7大面向的議題。（記者謝介裕攝）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱，提出擴大南崗工業區用地及交通網等政見。（記者謝介裕攝）

    南投縣第2選區立委補選國民黨候選人林明溱，提出擴大南崗工業區用地及交通網等政見。（記者謝介裕攝）

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