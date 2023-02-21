「郭董」夫婦花籃現身南投紫南宮 傳先問神指點「總統路」？

南投縣竹山鎮紫南宮赫見署名「郭台銘、曾馨瑩」夫婦的花籃，引發外界關注。（記者謝介裕攝）

2023/02/21 16:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣第2選區立委補選進入倒數11天，鴻海集團創辦人「郭董」郭台銘傳聞228連假期間將為國民黨候選人林明溱助選，林明溱團隊今（21）日面對媒體查證強調目前尚不清楚，但歡迎「南投女婿」郭董幫忙站台支持！

據熟悉內情人士透露，「郭董」的幕僚確實曾主動致電林明溱表達前來幫忙的意願，惟因228連假前後，國民黨的新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等黨內天王級人物都要輪番來輔選，時間安排是一門大學問，因此在時間未敲定前，競選總部都儘量保持低調，以示對「郭董」的尊重。

不過，有眼尖的民眾發現，以「生肖錢母、發財金」聞名的竹山鎮紫南宮竟出現署名「郭台銘、曾馨瑩」夫婦聯名的花籃，上頭還寫著「紫南宮福德正神、神威顯赫、國泰民安」等敬祝語。

紫南宮管理委員會主委莊秋安證實的確有此花籃，是在過年前「郭董」請人送來的，原因是「郭董」擔任全國義消總顧問，打算在過年發給消防弟兄內裝200元的紅包，合計多達5萬包，特地來紫南宮向奉祀的土地公福德正神參拜，且經神明加持後，紅包還多了一層「發財金」的意義，庇護消防弟兄執勤安全之餘，又招財進寶好運連連的吉祥之意。

莊秋安說，他不參與政治，對政治也不懂，所以他不清楚「郭董」會不會選總統，但可確定的是「郭董」對土地公福德正神十分尊敬。

由於「郭董」也被外界視為可能挑戰2024總統大位的人選之一，從上述種種動作，也被外界揣測、解讀莫非經神明指點迷津後，對於「總統路」也有了不一樣的想法？會不會真的出面輔選林明溱及對外鬆口參選總統？後續發展值得觀察。

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮紫南宮赫見署名「郭台銘、曾馨瑩」夫婦的花籃，引發外界關注。（記者謝介裕攝）

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