民進黨猛攻林明溱豪宅爭議 再質疑其子回捐政治獻金逃稅

民進黨發言人黃彩玲（左）、南投縣議員沈夙崢（右）21日召開「林明溱政治獻金用法大公開：買豪宅、真逃稅」記者會。（記者張嘉明攝）

2023/02/21 12:29

〔記者陳昀／台北報導〕南投縣第二選區立委補選倒數，民進黨發言人黃彩玲今偕南投縣議員沈夙崢召開記者會，公布國民黨候選人林明溱與友人私下談話的錄音檔，質疑林對購置豪宅的金流交代不清、漏洞百出，並踢爆其子林儒彬從父親政治獻金小金庫月領8萬元，還跟妻子刻意以「政治獻金」名義回捐，意圖逃稅，玩弄法律、追求私利，令人不齒。

沈夙崢指出，依據政治獻金法第27條第2款規定，擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為，林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。

沈夙崢提到，林儒彬除了連續8個月拿林明溱的政治獻金小金庫來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額，也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用，實在離譜。

民進黨也針對豪宅問題持續質疑，林明溱去年9月曾說該宅不會超過1500萬元，如今又說實價登錄是2300萬元，到底何者為真？林儒彬靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬薪水，南投縣民平均薪資多少錢？請問林明溱是照顧縣民還是只寵愛兒子？

黃彩玲痛批，林明溱雖然大動作召開記者會狡辯其豪宅的金流來源，但避重就輕，針對以上疑點通通都略過不說，謊言也掩蓋不了林家皇宮豪宅聳立在南投市區的事實。

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