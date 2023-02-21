為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    民進黨猛攻林明溱豪宅爭議 再質疑其子回捐政治獻金逃稅

    民進黨發言人黃彩玲（左）、南投縣議員沈夙崢（右）21日召開「林明溱政治獻金用法大公開：買豪宅、真逃稅」記者會。（記者張嘉明攝）

    民進黨發言人黃彩玲（左）、南投縣議員沈夙崢（右）21日召開「林明溱政治獻金用法大公開：買豪宅、真逃稅」記者會。（記者張嘉明攝）

    2023/02/21 12:29

    〔記者陳昀／台北報導〕南投縣第二選區立委補選倒數，民進黨發言人黃彩玲今偕南投縣議員沈夙崢召開記者會，公布國民黨候選人林明溱與友人私下談話的錄音檔，質疑林對購置豪宅的金流交代不清、漏洞百出，並踢爆其子林儒彬從父親政治獻金小金庫月領8萬元，還跟妻子刻意以「政治獻金」名義回捐，意圖逃稅，玩弄法律、追求私利，令人不齒。

    沈夙崢指出，依據政治獻金法第27條第2款規定，擬參選人之子女、若收受政治獻金，屬於違法行為，林儒彬身為參選人子女，雖沒有直接收受政治獻金，卻直接拿參選人林明溱的政治獻金當生活費，恐有違法疑慮。

    沈夙崢提到，林儒彬除了連續8個月拿林明溱的政治獻金小金庫來當生活費外，還反捐10萬元給林明溱作為政治獻金，主要就是透過捐贈政治獻金可以申報免稅額，也就是拿爸爸給的錢，再次假意捐給爸爸，以作逃稅之用，實在離譜。

    民進黨也針對豪宅問題持續質疑，林明溱去年9月曾說該宅不會超過1500萬元，如今又說實價登錄是2300萬元，到底何者為真？林儒彬靠爸爸買豪宅、靠爸爸用政治獻金給每個月8萬薪水，南投縣民平均薪資多少錢？請問林明溱是照顧縣民還是只寵愛兒子？

    黃彩玲痛批，林明溱雖然大動作召開記者會狡辯其豪宅的金流來源，但避重就輕，針對以上疑點通通都略過不說，謊言也掩蓋不了林家皇宮豪宅聳立在南投市區的事實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投立委補選》林明溱兒酸綠「都她在選」 蔡培慧：不需挑撥
    2023/02/18 21:06

    南投立委補選》林明溱兒酸綠「都她在選」 蔡培慧：不需挑撥
    林明溱父子不選2024「空話」別信 賴清德：用行動力挺蔡培慧
    2023/02/18 19:48

    林明溱父子不選2024「空話」別信 賴清德：用行動力挺蔡培慧

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    林明溱補選南投立委為卡位？ 兒林儒彬：父子2024都不參選
    2023/02/18 18:30

    林明溱補選南投立委為卡位？ 兒林儒彬：父子2024都不參選
    被爆政治獻金付兒8萬月薪 林明溱：沒有違法
    2023/02/17 16:28

    被爆政治獻金付兒8萬月薪 林明溱：沒有違法

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    控林明溱把南投縣府當兒子競總 民進黨：恐涉犯刑法
    2023/02/16 13:09

    控林明溱把南投縣府當兒子競總 民進黨：恐涉犯刑法
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播