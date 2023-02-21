「頭牙」拜土地公慶生 專家提醒注意果品「4好4壞」

南投市慶興宮是地方信仰中心，適逢「頭牙」土地公生日，民眾準備豐富供品祭拜。（記者謝介裕攝）

2023/02/21 12:18

〔記者謝介裕／南投報導〕今是農曆2月2日「頭牙」，也就是土地公的生日，南投市奉祀土地公福德正神的慶興宮，創建迄今有300多年，係南投市區歷史最悠久的土地公廟，一早許多民眾便準備豐富的供品前來祭拜，幫土地公慶生，同時也為自己祈福、求財運，在地康壽里長也是宗教禮俗專家吳昭俊特別提醒民眾，果品要注意「4好4壞」，以免拜錯，害自己愈拜愈窮甚至衰運連連。

慶興宮是南投市區信仰中心，相傳因清朝嘉慶君遊台灣時，曾到此一遊，地方才建廟並取名「慶興」，一方面感謝皇恩浩蕩，另一方面也希望在土地公庇佑下，社區興盛、國泰民安，因此每逢「頭牙」土地公生日到來時，慶興宮均會辦理「平安餐」活動，讓大家呷平安。

儘管目前疫情已趨緩，但廟方基於防疫等種種考量，迄今年已第3年停辦「平安餐」，但信眾仍準備各式各樣的供品，虔誠替土地公慶生，甚至還有人準備數十顆高麗菜及糕點形成的「高麗菜山」，象徵豐收、步步高陞之意，也引發大家對供品事宜的關注。

宗教禮俗專家吳昭俊說，依坊間傳統民俗，「釋迦」因其名和釋迦牟尼佛同名同音，而被視為是拜神果品中的一大忌諱，另「檸檬」多半酸澀，加上土地公已上了年紀，將心比心，就算左鄰右舍的阿公、阿嬤對檸檬也難以下嚥，更何況是土地公？

至於蕃茄、芭樂則是市面上最常見的「多籽水果」，容易有排泄、消化等對神明有不敬之意的聯想，且因「諧音」關係，拜了芭樂，恐怕向土地公所求的願望，也都會變成芭樂票而未能兌現，所以都不宜作為拜神的供品。

而香蕉、梨子、鳳梨、蘋果等4種水果，則是最適合作為祭拜土地公等神明的果品，因具有「招來旺果」的吉祥寓意，意味不管是求學、就業或運勢、姻緣等各種方面，都可能獲得好的結果，值得民眾正視。

南投市慶興宮是地方信仰中心，適逢「頭牙」土地公生日，除象徵平安、旺盛的蘋果、鳳梨等水果外，還赫見民眾準備數十顆高麗菜及糕點形成的「高麗菜山」，十分特殊。（記者謝介裕攝）

南投市康壽里長吳昭俊指慶興宮創建於清朝嘉慶君時期，更增添民眾對「嘉慶君遊台灣」故事的好奇。（記者謝介裕攝）

南投市康壽里長也是宗教禮俗專家吳昭俊提醒民眾，香蕉、梨子、鳳梨、蘋果等4種水果，別具「招來旺果」的吉祥寓意，相當適合作為拜神的果品。（記者謝介裕攝）

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