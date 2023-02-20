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    首頁　>　南投縣

    乾旱少雨影響 南投國姓、仁愛鄉青梅結果銳減

    國姓鄉九份二山青梅結果不佳，有些梅樹目前僅有少數果實。（記者佟振國攝）

    國姓鄉九份二山青梅結果不佳，有些梅樹目前僅有少數果實。（記者佟振國攝）

    2023/02/20 20:04

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉九份二山及仁愛鄉互助﹑新生村是青梅重要產地，但去年入冬至今年開春降雨稀少，目前青梅結果率不佳，還不到去年的5成，如果再沒有雨水，旱象加劇又會造成大量落果，今年產量恐怕剩不到3成，令梅農欲哭無淚。

    往年國姓、仁愛鄉山區梅花約在12月底至1月初盛開，但去年入冬氣溫偏高又少雨水，導致梅花花期延後2至3週，甚至出現1月下旬農曆春節期間遊客還能賞梅的少見現象，但梅花晚開也影響正常結果，現在樹上的果實稀稀疏疏，農民憂心忡忡。

    國姓鄉南港村長洪永鎮表示，目前九份二山、金瓜山等地梅園的結果率不到去年的一半，有些甚至滿樹的葉片，青梅寥寥無幾，若後續還是沒有雨水挹注，將不會再結果，產量只會再減少，情況嚴重的話今年的產量恐怕不到去年的3成。

    仁愛鄉張姓梅農也說，今年的梅花遲到又盛開，看似一切美好，但是花開的時間變短了，花開不久就謝，對於授粉著果都有影響，往年此時梅樹上已結實纍纍，再過1個月即可採收製作第一批脆梅，以現在的旱象持續，狀況愈來愈不樂觀。

    國姓鄉公所表示，今年九份二山的梅子普遍結果率不高，已向縣府報備，也會注意觀察後續結果率以及落果的情況，若是達到農損標準，即會啟動農業天然災害救助程序，進行通報勘查，透過現金救助減輕農民損失。

    去年入冬至今持續少雨，國姓鄉青梅的結果率不佳，目前梅園一片翠綠，只見葉片少有梅子。（記者佟振國攝）

    去年入冬至今持續少雨，國姓鄉青梅的結果率不佳，目前梅園一片翠綠，只見葉片少有梅子。（記者佟振國攝）

    去年入冬至今少雨也打亂許多作物的生理週期，梅花晚開，結果率也受影響。（記者佟振國攝）

    去年入冬至今少雨也打亂許多作物的生理週期，梅花晚開，結果率也受影響。（記者佟振國攝）

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