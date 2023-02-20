為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    盤點林明溱10大爭議 民進黨：出來面對

    民進黨新聞部主任兼發言人張志豪、發言人黃彩玲召開記者會，盤點國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱的10大爭議言行。（民進黨提供）

    民進黨新聞部主任兼發言人張志豪、發言人黃彩玲召開記者會，盤點國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱的10大爭議言行。（民進黨提供）

    2023/02/20 11:59

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新聞部主任兼發言人張志豪、發言人黃彩玲今召開「林明溱10惡不赦」記者會，盤點國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱的10大爭議言行，呼籲林明溱不要躲起來讓國民黨幫忙擦脂抹粉，要爭取立委就應該大方站出來面對任何質疑與爭議。

    黃彩玲指出，今天彙整的都是林明溱說過的話、做過的事，第一，用別人捐的錢給兒子8萬元薪水，林明溱說縣長特助不是黑官，不適用縣府財源，是用他個人政治獻金，拿支持者捐的政治獻金給兒子領高於其他人2到3萬元的薪水，非選舉期間沒有政治獻金時，林儒彬又是怎麼過活？縣府高官薪水本該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的祕密」，林儒彬應該自己出來說清楚！

    黃彩玲批評，第二是用人民的選舉補助款買豪宅，林明溱稱自己選兩次立委、兩次縣長，選舉補助款共1400萬元，「我撥760萬元給我們阿彬，這是都合法的！」難道接下來再當選立委，選舉補助款還要再買下一棟別墅給兒子嗎？第三是炫富，林明溱日前稱現代人嫉妒人富有、嫉妒人有錢、嫉妒人有能力，這是普遍人心的意象，原來在老前縣長心中，選民的質疑只是因為「嫉妒」。

    黃彩玲指出，第四是藐視議會，當縣議員監督地方建設進度與成效、在質詢林明溱縣長時，林明溱爆粗口、拍桌飆三字經，藐視議會更教壞囝子大小；第五，歧視女性。林明溱曾說要把蔡英文總統「脫到光光光」，然後又說許淑華可以靠「女性的溫柔」來爭取建設，很難想像堂堂一位縣長，竟然公開口出穢言、侮辱女性、物化女性，這已經不只是嚴重失言，這就最真實的林明溱。

    張志豪也補充，林明溱在面對縣內垃圾問題時嗆聲「竹山的垃圾自己處理」，態度傲慢；利用特權看診插隊；立委選舉因為兒子民調低，自己出來選替兒子卡位；花大把鈔票選舉；賄選被判刑等其餘五大爭議。

    張志豪表示，林明溱是立委候選人，大家在檢驗他的時候，只會反批人家抹黑，「面對爭議就躲起來，還要國民黨幫他擦脂抹粉，要兒子林儒彬替他說明」，令人遺憾。張志豪強調，「林明溱要爭取這8個月的立委任期，就應該大大方方站出來，面對任何的質疑跟爭議」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投立委補選》賴批擋拓寬案 林明溱：子虛烏有
    2023/02/20 05:30

    南投立委補選》賴批擋拓寬案 林明溱：子虛烏有
    反駁羅智強無端指控 蘇巧慧：扭曲事實、混淆視聽
    2023/02/20 00:23

    反駁羅智強無端指控 蘇巧慧：扭曲事實、混淆視聽

    珍稀澄湖畔觀湖豪墅 頂峰圈蒐藏傳承
    批林明溱阻擋建設 賴清德：生「目睭」不曾看過
    2023/02/19 20:17

    批林明溱阻擋建設 賴清德：生「目睭」不曾看過
    民進黨控「插隊魔人」 林明溱陣營︰不回應「舊菜重炒」抹黑
    2023/02/19 16:17

    民進黨控「插隊魔人」 林明溱陣營︰不回應「舊菜重炒」抹黑
    南投立委補選 黃健庭率青年團為林明溱造勢
    2023/02/19 12:21

    南投立委補選 黃健庭率青年團為林明溱造勢
    南投立委補選》林明溱兒酸綠「都她在選」 蔡培慧：不需挑撥
    2023/02/18 21:06

    南投立委補選》林明溱兒酸綠「都她在選」 蔡培慧：不需挑撥
    林明溱父子不選2024「空話」別信 賴清德：用行動力挺蔡培慧
    2023/02/18 19:48

    林明溱父子不選2024「空話」別信 賴清德：用行動力挺蔡培慧
    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播