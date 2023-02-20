盤點林明溱10大爭議 民進黨：出來面對

民進黨新聞部主任兼發言人張志豪、發言人黃彩玲召開記者會，盤點國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱的10大爭議言行。（民進黨提供）

2023/02/20 11:59

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨新聞部主任兼發言人張志豪、發言人黃彩玲今召開「林明溱10惡不赦」記者會，盤點國民黨南投縣第二選區立委候選人林明溱的10大爭議言行，呼籲林明溱不要躲起來讓國民黨幫忙擦脂抹粉，要爭取立委就應該大方站出來面對任何質疑與爭議。

黃彩玲指出，今天彙整的都是林明溱說過的話、做過的事，第一，用別人捐的錢給兒子8萬元薪水，林明溱說縣長特助不是黑官，不適用縣府財源，是用他個人政治獻金，拿支持者捐的政治獻金給兒子領高於其他人2到3萬元的薪水，非選舉期間沒有政治獻金時，林儒彬又是怎麼過活？縣府高官薪水本該提供社會檢驗，林儒彬的財產卻是「不能說的祕密」，林儒彬應該自己出來說清楚！

黃彩玲批評，第二是用人民的選舉補助款買豪宅，林明溱稱自己選兩次立委、兩次縣長，選舉補助款共1400萬元，「我撥760萬元給我們阿彬，這是都合法的！」難道接下來再當選立委，選舉補助款還要再買下一棟別墅給兒子嗎？第三是炫富，林明溱日前稱現代人嫉妒人富有、嫉妒人有錢、嫉妒人有能力，這是普遍人心的意象，原來在老前縣長心中，選民的質疑只是因為「嫉妒」。

黃彩玲指出，第四是藐視議會，當縣議員監督地方建設進度與成效、在質詢林明溱縣長時，林明溱爆粗口、拍桌飆三字經，藐視議會更教壞囝子大小；第五，歧視女性。林明溱曾說要把蔡英文總統「脫到光光光」，然後又說許淑華可以靠「女性的溫柔」來爭取建設，很難想像堂堂一位縣長，竟然公開口出穢言、侮辱女性、物化女性，這已經不只是嚴重失言，這就最真實的林明溱。

張志豪也補充，林明溱在面對縣內垃圾問題時嗆聲「竹山的垃圾自己處理」，態度傲慢；利用特權看診插隊；立委選舉因為兒子民調低，自己出來選替兒子卡位；花大把鈔票選舉；賄選被判刑等其餘五大爭議。

張志豪表示，林明溱是立委候選人，大家在檢驗他的時候，只會反批人家抹黑，「面對爭議就躲起來，還要國民黨幫他擦脂抹粉，要兒子林儒彬替他說明」，令人遺憾。張志豪強調，「林明溱要爭取這8個月的立委任期，就應該大大方方站出來，面對任何的質疑跟爭議」。

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