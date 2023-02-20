台灣基進轟國民黨「親中舔共」 籲修法阻「假交流、真賣台」陽謀

台灣基進20日召開「中國統戰兵臨城下，現行法規無力招架？」記者會，台灣基進黨主席王興煥（左）、台北市黨部主委吳欣岱（右）出席表示國共黑箱密會傷害台灣主權。（記者塗建榮攝）

2023/02/20 11:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨副主席夏立言結束訪中行程後，台北市政府近日也邀上海台辦副主任李驍東一行訪台。台灣基進今日召開記者會痛批國民黨「親中舔共」，譴責夏立言是「政治掮客」，呼籲政府應修正「政黨法」及兩岸人民關係條例，增訂政黨與中國交流規範，要求須陳報計畫、公開會談內容不得隱匿，以遏止「假交流、真賣台」的陽謀。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱批評，夏立言就是一個「政治掮客」，5個月前訪中已經引起台灣人民憤怒，選完這次又跑去「領賞」，誰能料到全台最大在野黨的副主席會「一舔再舔」。

吳欣岱直指，會說夏立言是「政治掮客」乃因掮客最會的就是兩面手法，跟你說一套，在外表現又是另一套。國民黨口口聲聲對台灣民眾說，訪中不具任何政治目的，實際卻跟一堆中共高官會面，除了不斷重申堅持九二共識、反對台獨外，國民黨跟中共談了什麼？交易了什麼？完全沒有說明。

「一個掮客就算了，一整個黨都是掮客！」吳欣岱質疑，蔣萬安開台北大門讓中國上海團進來，行程保密到連媒體、國民黨議員都無從得知，連藍營議員都公開說有鬼，北市府故意不讓中國團被採訪，不跟台灣人民交代你們會談內容，這樣的兩面手法，就是國民黨一貫的政治交易手段。

她強調，台灣人面對這種情形只能束手興嘆？陸委會只能被動接招嗎？台灣難道沒有法律能夠制裁這些人，目前「刑法」有外患罪，但構成違法有三要件，第一是行為人的主觀故意，這點給「台奸」有自我詮釋的空間。第二是行為人的客觀行為，在國民黨不坦白的狀況下，舉證非常困難，外界根本不知道國共私下談了什麼，更遑論是否構成外患罪。第三是要證明行為人與敵對的外國勢力、政體有聯繫和勾結，國民黨這次都迴避會談細節，其實是對外患罪有所防範，根本是知法犯法。

「要避免落入溫水煮青蛙的麻痺！」台灣基進秘書長王興煥表示，最近的國共交流層級已經升高了，夏立言除會見國台辦主任宋濤外，也晉見了中共政治局常委王滬寧，除象徵「國共合作謀台」的升級，還有更實質內容需要進一步探究。

王興煥分析，王滬寧是中共的大腦，更是意識型態的沙皇，在江澤民、胡錦濤、習近平時代都是中共重要的智囊，隨著「九二共識」、「一國兩制」的能量逐漸耗盡，早晚會沒有市場。習近平在中共「二十大」後，已要求王滬寧提出新的對台論述，夏立言去見王滬寧極有可能是去「Re稿」、「對一下」新的統戰劇本，台灣必須留意國共在未來可能針對新的統戰共識重新唱和。

王興煥指出，中共原本認為國民黨是扶不起的代理人，但去年九合一選舉後，國民黨敗部復活，中共認為國民黨又能重新派上用場，現在已提高國共交流層級，也提高了對國民黨的支援。中共對台不會只壓國民黨，一定會保持多線併進，國共一家親不會只有顯性管道，在夏立言訪中、李驍東來台之外，一定有更多檯面下的實質聯繫。

他批評，現行法律並不能阻止國共「掛羊頭賣狗肉」的交流申請，夏立言訪中、李驍東來台都是國民黨依法申請，陸委會依法核准，然後台灣社會只能眼睜睜看著代理人睜眼說瞎話，台灣與中國的問題始終都是政治問題，而不是程序問題，不能夠允許合法的危害台灣安全。

「阻止假交流、真賣台陽謀，應該修法或立法！」王興煥建議，應該重提「境外勢力影響透明法」草案，強化政黨赴中國交流須申報內容。其次，中國是全世界唯一一個以武力為脅台灣的國家，政黨是實踐政治主張的團體，所以政黨跟中國的交流必須被嚴格規範，包括事前陳報計畫及行程公開透明、不得隱匿，可以思考在「政黨法」及兩岸人民關係條例增訂相關規範及罰則。

王興煥說，在中華民國體制下，很難把中國定位成敵國，這也讓許多親中勢力有許多運作空間，釜底抽薪之道是要透過制憲來告別中華民國的枷鎖，將敵我名分合乎事實，大家都知道中國是敵人，但現在卻無法將其定位為敵人，這是非常荒謬的事，一旦可以告別中華民國枷鎖，就可用通敵來論處這些親中勢力，澆熄其囂張氣焰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法