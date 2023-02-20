防人才流失 南投跟進代理教師領全年薪

南投縣教育產業論壇縣長選舉期間，就力促未來縣長同意代理教師給予全年聘期。（資料照）

2023/02/20 11:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上週考量人事經費缺口大，南投縣府暫不跟進中市等縣市給予代理教師全年薪，今天則決定跟進，全縣683名國小、國中、高中和附幼代理教師，將給予1年12個月的完整聘期，縣府表示，因擔心縣內代理教師未來流向有全年薪的縣市，影響學生受教權，因此經討論後決定全年薪，未來縣府1年將6292萬元的人事費支出，縣府會籌措財源。

就台中、桃園、苗栗、屏東等縣市予代理教師完整聘期一事，南投縣府15日表示「暫不跟進」，因為若要跟進，每年人事經費缺口將達6292萬元，因預算嚴重不足，且無任何營業收入縣府考量因財政紀律暫不以舉債因應，縣府希望中央能統一規定，對於各縣市應依據財政級距提供補助。

南投縣長許淑華與縣府相關局處討論後，今天改弦易徹，擔心目前全國有愈來愈多縣市決定給予全年薪後，南投縣多達683名代理教師未來會流向有全年薪的縣市，而南投縣偏鄉學校多，屆時這些偏鄉學校可能會找不到代理老師，因此決定跟進台中市等縣市的做法。

縣府表示，全縣683名代理教師改全年完整聘期，1年將增加6292萬元經費，對縣府是一個不小的負擔，但會努力勻支籌措經費，並請中央也能給予補助。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖得知此訊息後表示，很感謝縣府願意在財政不寬裕下做出給代理教師全年聘期的決定，站在工會的立場，仍希望南投縣能逐年降低代理教師員額比例，目前縣內偏鄉加市區的代理員額占比是17%，若只算偏鄉則達23%，比規定的8%多出非常多，因此期盼南投縣逐年增加正式教師人數，落實合理員額的編制。

南投縣幅員遼闊，偏鄉學校多，但是多數老師教學非常用心，縣府考量學生受教權，決定跟進代理教師給予全年聘期。（王政忠老師提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法