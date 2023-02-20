雙頭春閏2月 民俗專家：「頭牙」拜1不拜2 求好運多備3物品

今年是閏二月且是雙春年，民俗專家廖大乙說，今年的二月初二「頭牙」是19年才會遇到1次的土地公和土地婆生日，因此要求神庫、求事業、求好因緣，記得要找有供奉土地公和土地婆的福德祠祈求。（資料照）

2023/02/20 06:06

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕明天就是農曆二月初二「頭牙」，今年不只是隔19年一次的閏二月，且今年是「雙春年」，民俗專家廖大乙表示，今年因閏二月會有兩個二月初二，但「拜1不拜2」，即「頭牙」只拜第一個二月初二，想求財庫、求事業、求好緣，甚至斷爛桃花，記得土地公和土地婆一起拜，麻糬、花生、米酒和水果外，可為土地婆準備紅豆（蜜豆）、香水、胭脂花粉，誠心稟告可獲庇佑。此外也提醒民眾，釋迦、檸檬、芭樂、番茄等4種水果，不宜作為祭拜土地公的供品，以免對神不敬反而影響本身運勢。

今天很多民眾會採購「頭牙」要拜土地公的供品，祈求土地公幫忙補財庫、帶來工作或事業暢旺，知名民俗專家廖大乙提醒，今年的二月初二非常特別，因為是19年一次的閏二月，加上今年癸卯年有兩個立春，即所謂的「雙春年」或稱為「雙頭春」，因此準備供品和祈求的事項會與去年至先前幾年不一樣，錯過了要再等19年。

廖大乙指出，因今年是閏二月，因此下個月「閏二月」也會有二月初二，有人問是否會有兩個「頭牙」？其實有「拜一不拜二」的傳統習俗，因此只要明天做「頭牙」就好。而明天「頭牙」不只要拜土地公，更要拜土地婆，因此可以找常去或住家、公司附近有同時供奉土地公和土地婆的土福德祠拜拜。

廖大乙說，很多人都知道二月初二是土地公的生日，但少有人知道土地婆的生日是哪一天，傳統民俗有一說法，閏二月的二月初二就是土地婆生日，也就是土地婆19年才做一次生日，如此難得的日子，記得幫土地公慶生外，也要幫土地婆過生日。

遇到難得的土地公和土地婆一起過生日的日子，除了準備可黏錢的麻糬、有「好事發生」的水煮花生、米酒和有吉祥寓意的水果外，也要幫土地婆準備可助好因緣的大紅豆（蜜豆）或小紅豆，以及土地婆喜歡的香水或明星花露水及花粉（或口紅）等物。

廖大乙也說，今年是雙頭春，比較容易有桃花，好桃花、爛桃花都有，若正、偏沖太歲的人較易有爛桃花，因此可拜土地婆，請求幫忙牽起好的因緣線，不只是感情的姻緣，需要靠人際關係的行業，像業務、仲介、保險員、八大行業…也都可求好因緣。

此外，昔日也有人稱19年才一次的土地婆生日是「細姨日」，其實正確說法「斬爛桃花日」，有的人身邊總是有爛桃花，也有人老是遇到不對的人、結離婚多次，凡是有這種困擾的人，都可利用19年一次的生地婆生日，請祂幫忙斬斷爛桃花，但有這種問題的人，記得多帶一條紅絲巾，紅絲巾有斷根之用意。

廖大乙建議，明天「頭牙」從清晨5點起到深夜11點前都可拜土地公和土地婆，心中有什麼心願，都可利用明天這個特殊日子來祈求，要展現最大的敬意就要下跪稟告和祈求，並表明若心願得遂會用什麼方式還願，還願不一定要花錢，允諾行善、努力宣揚土地公和土地婆神威顯赫，都是很好的還願方式。

現在愈來愈多宮廟拜土地公，且還會幫土地公找土地婆作伴，像草屯紫微宮除有大尊的土地公神像（中）外，還小尊的土地公（右）和土地婆（左）。（記者陳鳳麗攝）

民俗專家廖大乙說，今年是閏二月且是雙頭春，頭牙記得拜土地公也要拜土地婆。（記者陳鳳麗攝）

頭牙拜土地公和土地婆，可準備有吉祥寓意的水果和點心、花生當供品。（記者陳鳳麗攝）

麻糬、米酒和花生之外，今年要拜土地婆還要加上大紅豆（蜜豆）。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議，19年才拜一次土地婆，有事祈求可多準備土地婆喜愛的左起香水、口紅和花粉當供品。（記者陳鳳麗攝）

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