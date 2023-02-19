運鈔車保全監守自盜200萬落網 收押禁見

22歲保全賴冠翔涉嫌監守自盜，偷走運鈔車內現金200萬元逃逸。（民眾提供）

2023/02/19 22:04

〔記者佟振國／南投報導〕龍邦保全運鈔車昨天中午在南投縣草屯鎮發生保全人員監守自盜案，22歲保全賴冠翔竊走200萬元逃逸，當晚即在台中市豐原區落網，警方訊後將賴嫌依業務侵占罪嫌移送南投地檢署偵辦，今晚檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，22歲保全賴冠翔與28歲吳姓同事2人一組，昨天在南投縣草屯鎮執行運鈔業務，運鈔車上有服務客戶的200萬現金，中午用餐時間，賴冠翔將運鈔車停在草屯鎮青雲街，吳姓保全先下車到一家麵店用餐，他則留守車上。

但不久賴男即向同事表示姊姊有事找他，因此將運鈔車、金庫鑰匙交給吳男後即離去，吳男用餐後返回車上，見賴男遲遲未歸，打行動電話也聯繫不上，等了1個多小時，直到下午2點多發現情況有異，打開金庫現金200萬元已不翼而飛。

草屯分局獲報組成專案小組循線追緝，掌握賴男得手現金200萬元逃逸至台中，立馬以72萬元購買1部BMW中古轎車代步，昨晚9點多在台中市豐原區發現其行蹤，經過攔截圍捕順利逮人，7小時內宣告偵破，查扣車輛並追回大部分贓款。

警方今天傍晚將賴男依業務侵占罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

保全賴冠翔偷走200萬元逃逸至台中，以72萬購買BMW中古轎車代步，警方案發後7小時即將他逮捕到案。（民眾提供）

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