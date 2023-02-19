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    首頁　>　南投縣

    批林明溱阻擋建設 賴清德：生「目睭」不曾看過

    南投立委補選，民進黨主席賴清德（中）陪候選人蔡培慧（左）到鹿谷拜廟。（記者劉濱銓攝）

    南投立委補選，民進黨主席賴清德（中）陪候選人蔡培慧（左）到鹿谷拜廟。（記者劉濱銓攝）

    2023/02/19 20:17

    首次上稿 13:03
    更新時間 20:17（新增林明溱陣營回應）

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投第二選區立委補選，民進黨主席賴清德今陪候選人蔡培慧到鹿谷拜廟，地方提及蔡爭取到縣道131線拓寬經費，但時任南投縣長林明溱卻不送案；賴清德痛批，即便政黨競爭，也不能這樣阻擋、沒有道德，令人憤慨，他生「目睭」也沒看過縣長這樣子做，呼籲鄉親力挺蔡培慧當立委，未來必定要求縣府送案，改善地方交通。

    林明溱競選總部回應，2016年林明溱當縣長時曾進行縣道131線49至50K拓寬，該路段因路面狹窄難會車，常發生事故才會施工改善，至於蔡稱拓寬有爭取到經費，但他們查無這筆資料，根本是子虛烏有，只會抹黑。

    賴清德今與蔡培慧到鹿谷鄉拜廟，鄉長邱如平也陪同參香，受龍宮主委莊喬園提及，2017年蔡培慧當不分區立委，為鹿谷爭取到縣道131線鹿谷往水里的拓寬經費，但因縣道由縣府維管，必須由縣府送案，但林卻不執行，以致道路狹窄問題至今沒改善。

    賴清德表示，守護人民是政府的天職，即便政黨競爭，也要以人民安全為優先，不能這樣阻擋，蔡培慧爭取到經費，但林明溱卻不做事，那幹嘛來選立委？公家的事該做不做，有經費又不送案，只顧自己的兒子，就是對不起鄉親、不道德，令他相當憤慨，希望選民支持蔡培慧，當選立委一定要求縣府送案，讓道路得以拓寬。

    蔡培慧說，縣道131線是鹿谷至水里交通要道，當選立委將要求公路總局用外環路線規劃，減少村莊內的土地徵收，並落實醫學中心進駐南投，老農津貼從7000多元再增加1000元，老人年金則從目前3700元爭取到5000元，讓老人獲得更好的福利。

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