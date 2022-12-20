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    首頁　>　南投縣

    許淑華團隊赫見「砂石門神」 陳紀衡：台16線週六勿放行砂石車

    南投縣長當選人許淑華公布縣政府一級首長異動名單，其中被民進黨批是「砂石門神」的前縣府機要秘書邱紹偉，將出任計畫處長。（記者劉濱銓攝）

    南投縣長當選人許淑華公布縣政府一級首長異動名單，其中被民進黨批是「砂石門神」的前縣府機要秘書邱紹偉，將出任計畫處長。（記者劉濱銓攝）

    2022/12/20 17:18

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣長當選人許淑華，今公布縣政府一級首長異動名單，其中計畫處長由前機要秘書邱紹偉出任，惟邱的家族經營砂石業，邱擔任縣府機要時，還曾出席砂石相關會議，台16線週六試行砂石車，民進黨就認為與邱有關，批邱是「砂石門神」，綠營集集鎮長陳紀衡就說，縣府選前喊停台16線週六試行砂石車，希望選後不要又放行。

    陳紀衡表示，邱紹偉曾任縣府機要秘書，離開縣府後擔任國民黨南投縣黨部副主委，在南投五合一選舉時，邱在選前對民進黨候選人展開幾波猛烈攻勢，對藍營的選戰貢獻可說有目共睹，推測因此才進入縣府擔任一級首長，既然邱將再度進入縣府工作，希望他未來能以「縣民為重、秉公處理」，尤其是台16線週六試行砂石車，希望縣府「不要選前停止、選後又開始」。

    邱紹偉回應，台16線週六是否試行砂石車，他當初也只是出席相關會議，但最終決定的是縣府道安會報，與他無直接關係，後來縣長林明溱也考量民眾心聲與觀光交通需求，決定不再試辦，他認為未來縣長許淑華也會與民眾站在一起，不會再度開放，至於「砂石門神」爭議，應該只是選舉語言與不同陣營間的攻防，選後盼各界放下歧見，一起為南投努力。

    許淑華公布南投縣政府一級首長異動名單，副縣長為王瑞德（前水利署長），新聞及行政處長蔡明志（立委許淑華國會辦公室主任），工務處長簡青松（現任地政處長），地政處長林琦瑜（現任新聞及行政處長），計畫處長邱紹偉（前南投縣政府機要秘書）。

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