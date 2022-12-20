許淑華小內閣5人名單 民進黨議員當選人︰充滿酬庸味
2022/12/20 16:31
〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長當選人許淑華今天公布首波小內閣名單，包括前水利署長王瑞德出任副縣長在內共有5人，其中計畫處長邱紹偉與新聞及行政處長蔡明志2人，更被視為是許的左右手，民進黨縣議員當選人沈夙崢不客氣地表示，這2人飽受爭議，但仍受許重用，使得其小內閣充滿酬庸味道，她一定會追隨其亦師亦友的立委林靜儀問政精神，對這2人及縣府好好鞭策、監督。
沈夙崢說，蔡明志原為許淑華立委國會辦公室主任，在論文抄襲風波中，屢次站出來為許辯護，而邱紹偉則是出身砂石業，之後擔任縣府機要秘書，在選舉期間，也多次遭外界質疑牽涉砂石相關案件，按理講，內閣成員應具有專業背景及素養，才能發揮長才做好為民服務的工作，令人不禁想問許淑華縣長想借用這2位人選哪些專業與長才？
尤其，縣府計畫處負責業務涉及各類計劃案，經費龐大、面向也廣，對南投人跟南投的未來真的是好事嗎？沈夙崢強調，她在本月25日議員宣誓就職後，便會開始監督縣府各類計劃案、開發案，善盡為人民把關職責。
許淑華公布的人事名單如下：副縣長王瑞德（前水利署長）、新聞及行政處長蔡明志（立委許淑華國會辦公室主任）、工務處長簡青松（現地政處長）、地政處長林琦瑜（現新聞及行政處長）及計畫處長邱紹偉（前南投縣政府機要秘書）。