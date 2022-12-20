許淑華小內閣5人名單 民進黨議員當選人︰充滿酬庸味

民進黨南投縣議員當選人沈夙崢質疑許淑華公布的人事名單有酬庸味道，她會善盡議員職責做好監督縣政府的工作。（資料照）

2022/12/20 16:31

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長當選人許淑華今天公布首波小內閣名單，包括前水利署長王瑞德出任副縣長在內共有5人，其中計畫處長邱紹偉與新聞及行政處長蔡明志2人，更被視為是許的左右手，民進黨縣議員當選人沈夙崢不客氣地表示，這2人飽受爭議，但仍受許重用，使得其小內閣充滿酬庸味道，她一定會追隨其亦師亦友的立委林靜儀問政精神，對這2人及縣府好好鞭策、監督。

沈夙崢說，蔡明志原為許淑華立委國會辦公室主任，在論文抄襲風波中，屢次站出來為許辯護，而邱紹偉則是出身砂石業，之後擔任縣府機要秘書，在選舉期間，也多次遭外界質疑牽涉砂石相關案件，按理講，內閣成員應具有專業背景及素養，才能發揮長才做好為民服務的工作，令人不禁想問許淑華縣長想借用這2位人選哪些專業與長才？

尤其，縣府計畫處負責業務涉及各類計劃案，經費龐大、面向也廣，對南投人跟南投的未來真的是好事嗎？沈夙崢強調，她在本月25日議員宣誓就職後，便會開始監督縣府各類計劃案、開發案，善盡為人民把關職責。

許淑華公布的人事名單如下：副縣長王瑞德（前水利署長）、新聞及行政處長蔡明志（立委許淑華國會辦公室主任）、工務處長簡青松（現地政處長）、地政處長林琦瑜（現新聞及行政處長）及計畫處長邱紹偉（前南投縣政府機要秘書）。

南投縣長當選人許淑華公布的人事名單中，前南投縣政府機要秘書邱紹偉將出任縣府計畫處長一職。（資料照）

南投縣長當選人許淑華公布的人事名單中，其國會辦公室主任蔡明志將出任縣府新聞及行政處長一職。（圖由許淑華服務處提供）

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