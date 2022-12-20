許淑華公布首波小內閣5人名單 前水利署長王瑞德任副縣長

南投縣長當選人許淑華今公布第一波人事名單，前水利署長王瑞德將出任副縣長。（圖由許淑華辦公室提供）

2022/12/20 12:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長當選人許淑華在人事以「安穩」為原則下，縣府多數一級主管都將留任外，今日也公布第一波人事名單，共有副縣長王瑞德、新聞及行政處長蔡明志、工務處長簡青松、地政處長林琦瑜、計畫處長邱紹偉等5人。

許淑華指出，新任副縣長王瑞德，係前經濟部水利署長，從基層做起，歷任組長、局長、副總工程司、總工程司等職務，熟悉公務系統及各項工程建設，同時也是南投在地人，相信在他的協助下，南投縣各項公務均能順利推展。

而新任新聞及行政處處長蔡明志，是許淑華擔任立法委員的國會辦公室主任，蔡明志公務之餘，擔任銘傳大學法律系及臺灣警察專科學校的兼任助理教授，長期輔佐許淑華各項問政服務工作，加上教授的專業背景，擔任新聞及行政處，應能恰如其分地做好份內工作。

另外，工務處、計畫處、地政處新任處長均為縣府優秀員工，可以即刻上手，熟悉相關業務，藉由老將搭配新人的組合，南投縣政一定能持續穩定發展。

至於後續的立委補選，許淑華說，她將盡力輔選國民黨提名的候選人，讓同黨立委與她一起合作，爭取更多的中央補助，實現她的政見，讓南投更好。

南投縣長當選人許淑華公布縣府第一波人事名單。（記者謝介裕攝）

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