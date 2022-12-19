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    首頁　>　南投縣

    女攀白姑大山韌帶斷裂受困 直升機吊掛救出

    仁愛鄉白姑大山發生山友滑倒，韌帶斷裂無法行走，救難人員前往搶救。（南投縣消防局提供）

    仁愛鄉白姑大山發生山友滑倒，韌帶斷裂無法行走，救難人員前往搶救。（南投縣消防局提供）

    2022/12/19 20:34

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉百岳白姑大山，17日傳出27歲白姓女山友因天雨路滑摔倒致腿部韌帶斷裂無法行走，寒流來襲，救難人員頂著近0度低溫上山救援，先初步救治再搭設帳篷暫避低溫風雨，今天則是由空勤直升機吊掛救援下山送醫治療。

    南投縣消防局指出，登山隊一行8人，16日由仁愛鄉紅香登山口入山，攀登白姑大山，預計18日原路下山，但17日山區開始下雨降溫，隊伍行經白姑大山4.1K松林營地附近，27歲白姓女山友不慎滑倒舊疾復發，初步檢傷後發現疑似腿部韌帶斷裂，痛苦難耐無法行動。

    翁姓領隊立即撥打119請求南投縣政府消防局派員救援，消防局第2大隊成立前進指揮所，調派警消11人及神鷹搜救隊7人共18人冒著高山攝氏0度低溫及強風摸黑前往救援。

    地面搜救人員賣力趕路，於18日凌晨趕抵松林營地並接觸受傷山友，初步檢傷後發現左腳膝蓋內側疼痛無法站立，給予肢體固定、保暖，因夜間山區起霧及天候持續降雨，地面濕滑難行搬運困難，搜救人員評估後決定先將山友安置在帳篷內，等待上午8點申請直升機救援下山，但天候不佳無法起飛，用人力搬運又因步道濕滑，恐造成傷者二次受傷風險，二大隊前進指揮所同步申請隔天空勤直升機吊掛救援。

    今天山區放晴，搜救人員立即開闢適當吊掛點，空勤直升機從清泉崗機場起飛，順利吊掛受傷山友降落東勢河濱公園交由救護車送醫治療。

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