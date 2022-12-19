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    首頁　>　南投縣

    國姓鄉農會「九二咖啡故事館」多角化經營 宛如大型藝品店

    國姓鄉農會將會本部及老舊穀倉進行拉皮修繕及活化利用，成立「九二咖啡故事館」。（記者佟振國攝）

    國姓鄉農會將會本部及老舊穀倉進行拉皮修繕及活化利用，成立「九二咖啡故事館」。（記者佟振國攝）

    2022/12/19 19:10

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉農會2年前成立「九二咖啡故事館」，不僅販售在地精品咖啡，尤其場館內大量的樹石雅品與原木桌椅，更像是一家精緻的藝品店，其實是農會提供一個展售平台，讓展品所有人的創作心血能更被看見與青睞，創造更大收益，總幹事葉榮鑫說，希望透過共榮共好，讓在地更多產業都能受惠。

    國姓鄉農會將原有本會老舊建築及穀倉透過拉皮修繕及活化利用，成立「九二咖啡故事館」，販售國姓精品咖啡，讓遊客品嘗香醇在地風味，也有多項農特產品成為遊客選購的伴手禮。

    更特別的是場館內外展示的樹石雅品或給遊客坐的原木桌椅都非常精緻，宛如大型的藝品店，讓喝咖啡的遊客也能細細參觀大飽眼福，但這些都不是非賣品，喜歡的話都能買回家珍藏或使用，原來這些精美的展品都來自鄉內的產銷班，或是農民、工藝師的採集、製作而成，可惜欠缺適當展示、銷售場域。

    農會總幹事葉榮鑫表示，正好農會「九二咖啡故事館」落成啟用，能夠吸引人潮，基於回饋地方與共榮共好，場館就成為展售平台，藝品讓空間營造更具美感，還吸引許多友會前來觀摩取經，展品售出也能增加農民及農會收益，「除了人與館內裝潢不能賣，其他都可以。」就是希望遊客多多選購。

    國姓鄉農會「九二咖啡故事館」室外農民自製的樟木、櫸木桌椅，可供遊客使用，也能展示銷售。（記者佟振國攝）

    國姓鄉農會「九二咖啡故事館」室外農民自製的樟木、櫸木桌椅，可供遊客使用，也能展示銷售。（記者佟振國攝）

    國姓農會「九二咖啡故事館」內的整組原木桌椅，遊客喜歡也可以買回家。（記者佟振國攝）

    國姓農會「九二咖啡故事館」內的整組原木桌椅，遊客喜歡也可以買回家。（記者佟振國攝）

    採自在地河川、溪流的奇石，稍做加工就變成精美的石藝花器。（記者佟振國攝）

    採自在地河川、溪流的奇石，稍做加工就變成精美的石藝花器。（記者佟振國攝）

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