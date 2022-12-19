林明溱兒林儒彬請辭南投國民黨部主委 角逐立委補選
〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣黨部主委林儒彬今日以完成階段性任務為由，辭去縣黨部主委一職，藉此展現角逐南投縣第2選區立委補選的決心外，也希望杜絕外界對他「裁判兼球員」的疑慮，盼能獲得民意支持脫穎而出，代表藍軍出征。
立委許淑華當選南投縣長並將於本月25日就職，中央選委會便會開始啟動立委補選工作，不過，國民黨與民進黨一樣，迄今仍未能敲定人選，民進黨南投黨部提報中央的名單，包括前立委蔡培慧、集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪、前議員林永鴻及前南投縣黨部執行長曾琮愷等5人，國民黨方面除了林儒彬外，尚有南投市長宋懷琳及縣議員游顥2人表態參選。
據透露，國民黨中央打算以民調高低作為提名標準，誰的民調高便有希望代表國民黨參與立委補選，儘管藍軍黨中央也未告知民調時間，但林儒彬等3人，已積極透過臉書或傳單等方式，行銷自己也尋求民眾支持及認同。
林儒彬說，他不只是黨部主委，同時也是縣長林明溱的兒子，就算他真的只靠自己的努力取得角逐藍軍參選立委的代表權，關於「裁判兼球員」的雜音可能還是會傳來傳去，甚至影響藍軍本身的團結，加上此次選舉，不僅許淑華當選縣長，全縣13鄉鎮市長選舉中，國民黨也拿下過半的7席，是10幾年來成績最好的一次，實在感謝各候選人及競選團隊幹部大家付出的辛勞，他才能以如此甜美成果完成階段性任務，並在今日正式向黨中央提出請辭南投黨部主委一職。
國民黨南投縣黨部表示，依黨部規章及流程作業，林儒彬請辭後，黨中央會徵詢地方相關領袖的意見，再尋找合適的黨部主委人選，不過，在黨部主委未產生前，將由書記長代為處理黨部相關事務，以維持黨部正常運作。