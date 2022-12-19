林明溱兒林儒彬請辭南投國民黨部主委 角逐立委補選

南投縣長林明溱兒子林儒彬請辭國民黨南投縣黨部主委一職，展現代表藍軍角逐立委補選的決心。（記者謝介裕攝）

2022/12/19 12:43

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣黨部主委林儒彬今日以完成階段性任務為由，辭去縣黨部主委一職，藉此展現角逐南投縣第2選區立委補選的決心外，也希望杜絕外界對他「裁判兼球員」的疑慮，盼能獲得民意支持脫穎而出，代表藍軍出征。

立委許淑華當選南投縣長並將於本月25日就職，中央選委會便會開始啟動立委補選工作，不過，國民黨與民進黨一樣，迄今仍未能敲定人選，民進黨南投黨部提報中央的名單，包括前立委蔡培慧、集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪、前議員林永鴻及前南投縣黨部執行長曾琮愷等5人，國民黨方面除了林儒彬外，尚有南投市長宋懷琳及縣議員游顥2人表態參選。

據透露，國民黨中央打算以民調高低作為提名標準，誰的民調高便有希望代表國民黨參與立委補選，儘管藍軍黨中央也未告知民調時間，但林儒彬等3人，已積極透過臉書或傳單等方式，行銷自己也尋求民眾支持及認同。

林儒彬說，他不只是黨部主委，同時也是縣長林明溱的兒子，就算他真的只靠自己的努力取得角逐藍軍參選立委的代表權，關於「裁判兼球員」的雜音可能還是會傳來傳去，甚至影響藍軍本身的團結，加上此次選舉，不僅許淑華當選縣長，全縣13鄉鎮市長選舉中，國民黨也拿下過半的7席，是10幾年來成績最好的一次，實在感謝各候選人及競選團隊幹部大家付出的辛勞，他才能以如此甜美成果完成階段性任務，並在今日正式向黨中央提出請辭南投黨部主委一職。

國民黨南投縣黨部表示，依黨部規章及流程作業，林儒彬請辭後，黨中央會徵詢地方相關領袖的意見，再尋找合適的黨部主委人選，不過，在黨部主委未產生前，將由書記長代為處理黨部相關事務，以維持黨部正常運作。

南投縣議員游顥推出文宣尋求南投鄉親支持他代表國民黨參選立委補選。（記者謝介裕翻攝）

南投市長宋懷琳拜託南投鄉親接到國民黨民調電話時，要支持她參選立委補選。（記者謝介裕翻攝）

林儒彬推出對地方建設的文宣，尋求南投鄉親支持他代表國民黨參選立委補選。（記者謝介裕翻攝）

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