仁愛高農出了很多鄉長 也曾培養過師資

屏東縣霧台鄉長杜正吉是仁愛高農普通師範科的畢業生，他在母校老照片展中找到年少時的自己。（圖由仁愛高農提供）

2022/12/18 16:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立仁愛高農90歲了，校方邀請校友回娘家，到場的有多位原民鄉的鄉長或區長，他們是該校只辦兩屆的普通師範科的畢業生，都回原鄉作育英才，再轉換跑道擔任鄉長，其中連任成功的屏東縣霧台鄉長杜正吉、桃園市復興區長游正英都有回母校，在老照片展中找到當年的自己，都笑稱「那是最帥、也最開心的時光」。

國立仁愛高農創立於1932年，當時是日治時期，校名為「台中州霧社農業講習所」，到本月正好是90週年，學校從16日起舉辦90週年校慶系列活動，並邀請校友返校與同學、學弟妹相聚，並召開校友會，校友會推選現任的桃園市復興區長游正英擔任理事長，他捐出10萬元給母校，另也代轉朋友5萬元捐款。

國立仁愛高農創立於1932年，當時是日治時期，校名為「台中州霧社農業講習所」，到本月正好是90週年，學校從16日起舉辦90週年校慶系列活動，並邀請校友返校與同學、學弟妹相聚，並召開校友會，校友會也推選現任的桃園市復興區長游正英擔任理事長。而包括他與屏東縣霧台鄉長杜正吉、仁愛鄉農會常務監事林高堂等人也被選為傑出校友，接受校長陳威男贈匾表揚。校長陳威男表示，仁愛高農過去是原住民重點學校，學生來自全台各地的原民鄉，有校友回憶，當時回家要換搭5班車才能到家，因此平常假日都沒有回家，而是到山上去打工，幫忙種菜、種水果。而畢業校友中有多位從政，連任成功的復興區長游正英、霧台鄉長杜正吉、新竹縣尖石鄉長曾國大，和即將卸任五峰鄉長的葛忠義，還有現任原民會副主委林碧霞，都是該校普通師範科的同學。

陳威男說，該校在1971年設普通師範科，為原民鄉培育國小師資，但該科只有1971年和1972年招生，後來就停招，因此很多人不知仁愛高農曾培育師資過，這些畢業生後來多數是在原鄉作育英才，但其中有人則轉換跑道從政，為更多人服務。

仁愛高農90歲生日，邀請校友、來賓和昔日該校主任一切切大蛋糕。（圖由仁愛高農提供）

桃園市復興區長游正英（左2）、屏東縣霧台鄉長杜正吉（左3）與其他傑出校友，接受校長陳威男（左1）贈匾表揚。（圖由仁愛高農提供）

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