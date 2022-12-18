玉山急凍呈現「冰封」美景 玉管處提醒︰注意3事項

寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

2022/12/18 16:24

〔記者謝介裕／南投報導〕強烈寒流籠罩下，今日玉山國家公園戶外溫度一度來到攝氏零下2度的低溫，雖然水氣不足未下雪，但花草樹木、步道迄路面，處處可見結冰、結霜，呈現一片「冰封世界」景緻，令人驚艷不已!

玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一，排雲山莊是唯一提供餐宿的場所，儘管寒流來襲，入夜後戶外溫度一度降到攝氏負2度，但山友並未因此退卻，據玉管處資料顯示，從前天（16日）至今天（18日）採總量管制的排雲山莊，入住人數均達上限116人，也就是說呈現客滿狀態，以致山友一見到花草枝葉裹上一層層的冰霜，看起來更為晶瑩剔透，莫不拿出手機或相機捕捉此難得一見的「冰封」美景，也為玉山行留下難忘又美好的回憶。

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，玉山主峰線平時攀登難度屬於3至4級，如今因寒流急凍，步道處處可見結冰、結霜，使得攀登難度及風險大幅提升，加上12月16日花蓮芮氏規模6.2的地震，把玉山風口的石頭也給震落了，因此提醒近期前來攀登的民眾要特別注意3事項，1是小心落石、2是做好保暖，3則是冬季裝備，並配合玉管處排雲山莊現場管理人員的步道狀況說明、協助裝備檢視等安全指引，請勿強行登頂，以保障自身安全。

寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

寒流到來，玉山戶外草叢也都出現結冰、結霜景象，與高山雲海交織出山水畫般景緻，美不勝收。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法