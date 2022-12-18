為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    玉山急凍呈現「冰封」美景 玉管處提醒︰注意3事項

    寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    2022/12/18 16:24

    〔記者謝介裕／南投報導〕強烈寒流籠罩下，今日玉山國家公園戶外溫度一度來到攝氏零下2度的低溫，雖然水氣不足未下雪，但花草樹木、步道迄路面，處處可見結冰、結霜，呈現一片「冰封世界」景緻，令人驚艷不已!

    玉山主峰線是國人最愛的登山路線之一，排雲山莊是唯一提供餐宿的場所，儘管寒流來襲，入夜後戶外溫度一度降到攝氏負2度，但山友並未因此退卻，據玉管處資料顯示，從前天（16日）至今天（18日）採總量管制的排雲山莊，入住人數均達上限116人，也就是說呈現客滿狀態，以致山友一見到花草枝葉裹上一層層的冰霜，看起來更為晶瑩剔透，莫不拿出手機或相機捕捉此難得一見的「冰封」美景，也為玉山行留下難忘又美好的回憶。

    玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）指出，玉山主峰線平時攀登難度屬於3至4級，如今因寒流急凍，步道處處可見結冰、結霜，使得攀登難度及風險大幅提升，加上12月16日花蓮芮氏規模6.2的地震，把玉山風口的石頭也給震落了，因此提醒近期前來攀登的民眾要特別注意3事項，1是小心落石、2是做好保暖，3則是冬季裝備，並配合玉管處排雲山莊現場管理人員的步道狀況說明、協助裝備檢視等安全指引，請勿強行登頂，以保障自身安全。

    寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    寒流到來，玉山花草樹木枝葉都因結冰、結霜，呈現晶瑩剔透的「冰封」美景，令人嘆為觀止。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    寒流到來，玉山戶外草叢也都出現結冰、結霜景象，與高山雲海交織出山水畫般景緻，美不勝收。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    寒流到來，玉山戶外草叢也都出現結冰、結霜景象，與高山雲海交織出山水畫般景緻，美不勝收。（圖由氣象局北峰氣象站提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拉拉山急凍冷到結冰 遊客瘋上山、停車場爆滿採一出一進
    2022/12/18 13:42

    拉拉山急凍冷到結冰 遊客瘋上山、停車場爆滿採一出一進
    太平山出大景！霧淞輝映藍天白雲、壯觀雲海 遊客驚艷
    2022/12/18 11:54

    太平山出大景！霧淞輝映藍天白雲、壯觀雲海 遊客驚艷

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    寒流發威 雪山主峰相隔5天再下雪
    2022/12/18 11:46

    寒流發威 雪山主峰相隔5天再下雪
    寒潮爆發！明晨更冷「下探4度」 週三再有強烈大陸冷氣團
    2022/12/18 10:44

    寒潮爆發！明晨更冷「下探4度」 週三再有強烈大陸冷氣團

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    南投縣今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播