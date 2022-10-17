南投竹山鎮長陳東睦競總成立 表態力挺蔡培慧拚縣長

南投縣竹山鎮長候選人陳東睦（右）競選總部成立，民進黨南投縣長候選人蔡培慧（左）致贈包子、粽子等物品，象徵包中之意。（記者謝介裕攝）

2022/10/17 17:08

〔記者謝介裕／南投報導〕尋求連任的無黨籍南投縣竹山鎮長候選人陳東睦，今日舉辦競選總部成立大會，鎮內里長、代表、社區理事長等人士參與踴躍，展現高度的人氣，民進黨南投縣長候選人蔡培慧也到場，還致贈象徵包中的包子、粽子等吉祥物品，陳東睦也首度公開表態力挺蔡培慧競選縣長，使得競總成立大會多了一分跨黨派聯盟的意味，共同朝翻轉南投、勝選目標打拚。

此次竹山鎮長選舉，候選人還有捲土重來的前鎮長黃丹怡及國民黨提名的鎮民代表林孟麗，呈現「三腳督」態勢，無黨籍的陳東睦對於民進黨及國民黨兩大黨的「關愛」，原本也都保持若即若離的曖昧態度，但今日總部成立大會，蔡培慧仍比照幫名間鄉長候選人陳翰立等同黨同志一樣站台助選，讓他十分感動，也是他表明態度力挺蔡參選縣長到底的原因之一。

其次，陳東睦說，他擔任鎮長近4年來，蔡培慧協助竹山爭取的建設經費至少超過3億5000萬元，包括路平專案、風雨球場及水土保持及防洪減災等各項工程，尤其國道3號竹山交流道銜接台3線外埔橋路段，10多年來每逢豪大雨必發生水患，也是在蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間協助改善的，更值得一提的是，哪怕她卸下執行長職位，對於竹山的關心依舊不減，仍透過各種管道幫助竹山發展，這樣親民、肯做事的人，若能當選縣長，才是縣民之福，希望所有渴望改變的南投人要珍惜改變的機會，讓會做事的人發揮能力為南投服務。

針對陳東睦的表態，蔡培慧在感謝之餘，也呼籲鄉親要讓他鎮長能夠順利連任，畢竟她們倆可是站在同一陣線的盟友，如此也才能攜手同心共為南投美好未來一起努力。

南投縣竹山鎮長候選人陳東睦（右）今日舉辦競選總部成立大會，民進黨南投縣長候選人蔡培慧（左）特別前往站台助選。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮長候選人陳東睦今日舉辦競選總部成立大會，場面十分熱鬧。（記者謝介裕攝）

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