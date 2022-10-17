草屯等風雨場完工使用 蔡培慧：下一步打造國民運動館、共融公園

蔡培慧（左）去年向中央爭取草屯多功能球場補助款2887萬5000元。（圖由蔡培慧競選總部提供）

2022/10/17 15:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮中山公園多功能風雨球場，昨日揭牌啟用， 民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，她去年向中央爭取該場球補助2887萬5000元之外，也爭取到竹山風雨球場，以及縣立體育場跑道改善補助，很開心這3項都已完工使用，而未來若順利當上縣長，將會在草屯鎮打造國民運動館、共融特色遊戲公園。

草屯鎮中山公園多功能球場（即原來的中山公園網球場），昨日舉行啟用典禮，時任行政院中部聯合服務中心執行長的蔡培慧，去年初幫草屯爭取到中央補助款2887萬5000元，草屯鎮公所另自籌近千萬元配合款，她在去年10月29日也參加動土儀式，雖昨日沒有受邀參加啟用儀式，但她說，看到去年初爭取到補助款的草屯鎮多功能球場，及爭取到1485萬元補款的竹山風雨球場，及爭取到2640萬元補助的縣立體育場跑道改善工程，都已在今年陸續完工，能讓這3個鎮市的民眾有較好的運動環境就很欣慰。

蔡培慧表示，草屯鎮中山公園是辦賽事的重要場地，去年兩度會勘後認為，除了強化網球場使用的地板、設施，也爭取新設鋼構屋頂及球道照明成為風雨球場，另也請公所能顧及長輩和行動不便者運動的安全性，因此該多功能球場有無障礙的出入口，而場館公園的無障礙設施，及友善街道都是她未來當縣長後會落實的政策。

蔡培慧也說，愛運動的人口愈來愈多，因此未來若順利當上縣長，將會在草屯鎮打造國民運動館，並施設兩座共融特色遊戲公園，讓小朋友、年輕人、長輩都能有友善的運動和遊憩設施。

16日舉行啟用儀式的草屯鎮中山公園多功能球場，現場可以風雨無阻地運動。（圖由蔡培慧競選總部提供）

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