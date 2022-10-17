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    首頁　>　南投縣

    颱風天還要野溪泡湯露營 2女受困直升機吊掛救出

    尼莎颱風導致南投縣仁愛鄉萬大北溪溪水暴漲，傳出前往野溪溫泉露營的2名女子受困。（圖由南投縣消防局提供）

    尼莎颱風導致南投縣仁愛鄉萬大北溪溪水暴漲，傳出前往野溪溫泉露營的2名女子受困。（圖由南投縣消防局提供）

    2022/10/17 14:46

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉萬大北溪今傳遊客受困意外，40多歲莊姓、陳姓女子15日由奧萬大森林遊樂區前往萬大北溪泡湯露營，預計昨天下午下山，但尼莎颱風導致溪水暴漲受困，家屬焦急報案求助，仁愛消防分隊昨晚及今天凌晨各派遣4名警消前往救援，因溪床遭大水阻斷，救難人員多次冒險渡溪未果，今天上午山區轉晴，南投縣消防局申請直升機將2女吊掛救出，才結束一場虛驚。

    據了解，莊姓、陳姓女子上週六（15日）結伴由仁愛鄉奧萬大森林遊樂區前往萬大北溪，進行2天1夜的野溪溫泉露營活動，預計昨天（16日）下午下山，但尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應，週休假日已為台灣北、中部平地及山區帶來不小雨勢，多處傳出嚴重災情，昨天下午家人等不到2人下山，也無法聯繫上她們，焦急向消防隊報案求助。

    南投縣消防局昨晚8點45分接獲報案，評估從奧萬大至萬大北溪溫泉，平常一般人就要步行3小時，如今颱風導致溪水暴漲，研判2女應受困無法下山，調派仁愛消防分隊4名警消，晚間10點40分由奧萬大進入萬大北溪，消防隊員冒險沿溪床向上推進。

    今天凌晨再派4人前往救援，但溪水實在太湍急，救難人員4次橫渡湍急溪流，最後至峽谷較窄溪床，水勢更加凶險，冒險嘗試渡溪未果，人員只能先撤回奧萬大及消防分隊待命。

    今天上午山區放晴，溪水稍退，2女則是下撤至手機有訊號的溪床，以簡訊向家人報平安，南投縣消防局則根據2人的座標位置，申請直升機救援，順利將人吊掛救起，平安降落奧萬大森林遊樂區，結束一場虛驚，但也有消防隊員不滿，氣象局已提醒尼莎颱風影響，山區天氣不穩，卻仍前往山區溯溪泡湯，完全置生命安全不顧。

    仁愛消防分隊接獲萬大北溪溫泉有遊客失聯未歸，昨天漏夜出動消防隊員進行搜救。（圖由南投縣消防局提供）

    仁愛消防分隊接獲萬大北溪溫泉有遊客失聯未歸，昨天漏夜出動消防隊員進行搜救。（圖由南投縣消防局提供）

    萬大北溪十分湍急，消防隊員得多次冒險橫越溪流才能向上推進。（圖由南投縣消防局提供）

    萬大北溪十分湍急，消防隊員得多次冒險橫越溪流才能向上推進。（圖由南投縣消防局提供）

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