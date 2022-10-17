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    首頁　>　南投縣

    醉不應該！酒駕先撞路邊休旅車後翻車 還波及路邊高中生

    南投縣埔里鎮蘭陽街昨晚翻車事故，還波及路旁無辜高中生。（圖由民眾提供）

    南投縣埔里鎮蘭陽街昨晚翻車事故，還波及路旁無辜高中生。（圖由民眾提供）

    2022/10/17 09:30

    〔記者佟振國／南投報導〕又是酒駕釀禍！南投縣埔里鎮35歲葉姓男子酒後開車行經蘭陽街，失控擦撞路旁的白色休旅車後整台車翻覆4輪朝天，還波及路邊1名無辜的暨大附中學生，2人掛彩送醫，高中生右手腕骨折、腋下撕裂傷，送醫開刀救治，警方對葉男酒測已超過標準值，依公共危險罪嫌送辦，周邊住戶則是飽受驚嚇，痛批又是酒駕害人。

    據了解，35歲葉姓男子酒後駕駛轎車要去載朋友，行經蘭陽街往鐵山路方向，不慎擦撞停在路邊的白色休旅車頭，休旅車經強烈撞擊後退，車尾再撞上電線桿，前、後嚴重凹陷受損。

    葉男的轎車擦撞休旅車後整台車180度翻覆4輪朝天，波及一旁的暨大附中學生，家住台中的學生昨晚近8點才搭車抵埔里崎下，步行返回學校宿舍，避開大馬路選擇車少的蘭陽街卻遇橫禍。

    當時學生背對肇事車輛，只聽到巨響，回頭察看就見車子宛如泰山壓頂般向他飛來，趕緊閃避，躲過頭部的撞擊，仍導致右手腕骨折、腋下撕裂傷，先送埔里基督教醫院，再轉送中國醫藥大學附設醫院開刀治療，由家人就近照顧，至於開車的葉男則有多處擦挫傷，送醫無大礙。

    警方對葉男進行酒測，酒測值已經超過標準值，依公共危險罪嫌移送法辦，除了酒駕刑責，造成無辜學生受傷及他人車輛受損，也得負起責任。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    酒駕的葉姓男子先撞路邊停放白色休旅車，之後整台180度翻覆4輪朝天。（圖由民眾提供）

    酒駕的葉姓男子先撞路邊停放白色休旅車，之後整台180度翻覆4輪朝天。（圖由民眾提供）

    車頭被撞的白色休旅車向後退，車尾再撞上電線桿，前、後嚴重凹陷受損。（圖由民眾提供）

    車頭被撞的白色休旅車向後退，車尾再撞上電線桿，前、後嚴重凹陷受損。（圖由民眾提供）

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