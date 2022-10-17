有影哦！日月潭驚見浪潮異象 專家驗證駁地震說
〔記者謝介裕／南投報導〕最近有感地震頻仍，有部分遊客在日月潭伊達邵水域遊玩時，曾多次驚見原本平靜的潭面，突然出現如潮似浪般異象，令人嘖嘖稱奇，並透過手機錄影存證之餘，也懷疑可能與地牛翻身有關，日月潭生態觀察家莊涼火則發揮實事求是的科學驗證精神，解析日月潭浪潮原因，其實，無關地震，應是遊艇動力造成的。
今年918台東強震發生以來，日月潭常有陣陣漣漪或波浪突如其來冒出，且往往與有感地震發生的時間相近，究竟與地牛翻身之間有沒有關聯性？也成為大家茶餘飯後討論的話題之一。
為了解異象來龍去脈，日月潭生態觀察家莊涼火特別與友人發揮科學驗證精神深入探究，一組隊員比照遊客搭船遊湖，另一組隊員則尾隨在船隻後方拍攝，果然順利拍到船隻與潭面之間的水紋變化，且遊艇數量愈多、動力愈大、速度愈快，潭面出現像浪潮般景象也就相對地愈大。莊涼火進一步表示，據台電資料，日月潭水庫集水面積廣達15平方公里，總蓄水量約1.7億噸，伊達邵水域因港灣狀地形，致遊艇等動力船隻產生的鐘擺效應，也比水社、朝霧等其他水域明顯，加上目前日月潭水位多半維持在748公尺的滿水位狀態，鐘擺的擺盪效應也會更加深遠，以致遊客所拍的影片中，僅見潭面由最初的小小漣漪慢慢擴散、堆疊，最後形成一條浪潮奇景，且周邊不見任何船隻，更增加浪潮的神秘感，也才讓遊客與地震之間產生聯想，如今藉由科學驗證，便是希望民眾不要再以訛傳訛，而是以平常心看待此水紋變化。
中央氣象局地震測報中心說，坊間對地震前兆有諸多揣測，包括蚯蚓、馬陸等昆蟲大批現身地面，但並無科學印證，更何況，兼具水利發電的日月潭水庫，包括氣候、進水與放水發電作業，以及遊艇載客遊湖等情形，均可能造成潭面水紋出現微妙變化，並不能因此與地震前兆劃上等號，值得正視。