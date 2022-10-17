有影哦！日月潭驚見浪潮異象 專家驗證駁地震說

生態觀察家莊涼火與友人透過遊艇動力驗證，顯示日月潭的潭面浪潮異象與遊艇動力大小及速度快慢有一定程度的關聯性。（圖由日月潭生態觀察家莊涼火提供）

2022/10/17 07:21

〔記者謝介裕／南投報導〕最近有感地震頻仍，有部分遊客在日月潭伊達邵水域遊玩時，曾多次驚見原本平靜的潭面，突然出現如潮似浪般異象，令人嘖嘖稱奇，並透過手機錄影存證之餘，也懷疑可能與地牛翻身有關，日月潭生態觀察家莊涼火則發揮實事求是的科學驗證精神，解析日月潭浪潮原因，其實，無關地震，應是遊艇動力造成的。

今年918台東強震發生以來，日月潭常有陣陣漣漪或波浪突如其來冒出，且往往與有感地震發生的時間相近，究竟與地牛翻身之間有沒有關聯性？也成為大家茶餘飯後討論的話題之一。

為了解異象來龍去脈，日月潭生態觀察家莊涼火特別與友人發揮科學驗證精神深入探究，一組隊員比照遊客搭船遊湖，另一組隊員則尾隨在船隻後方拍攝，果然順利拍到船隻與潭面之間的水紋變化，且遊艇數量愈多、動力愈大、速度愈快，潭面出現像浪潮般景象也就相對地愈大。莊涼火進一步表示，據台電資料，日月潭水庫集水面積廣達15平方公里，總蓄水量約1.7億噸，伊達邵水域因港灣狀地形，致遊艇等動力船隻產生的鐘擺效應，也比水社、朝霧等其他水域明顯，加上目前日月潭水位多半維持在748公尺的滿水位狀態，鐘擺的擺盪效應也會更加深遠，以致遊客所拍的影片中，僅見潭面由最初的小小漣漪慢慢擴散、堆疊，最後形成一條浪潮奇景，且周邊不見任何船隻，更增加浪潮的神秘感，也才讓遊客與地震之間產生聯想，如今藉由科學驗證，便是希望民眾不要再以訛傳訛，而是以平常心看待此水紋變化。

中央氣象局地震測報中心說，坊間對地震前兆有諸多揣測，包括蚯蚓、馬陸等昆蟲大批現身地面，但並無科學印證，更何況，兼具水利發電的日月潭水庫，包括氣候、進水與放水發電作業，以及遊艇載客遊湖等情形，均可能造成潭面水紋出現微妙變化，並不能因此與地震前兆劃上等號，值得正視。

日月潭無風無雨也未見到任何船隻下，潭面突然出現陣陣漣漪情形。（圖由民眾提供）

日月潭無風無雨也未見到任何船隻下，潭面突然出現浪潮般景緻，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾提供）

日月潭無風無雨也未見到任何船隻下，潭面突然出現浪潮般景緻，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾提供）

日月潭無風無雨也未見到任何船隻下，潭面突然出現浪潮般景緻，令人嘖嘖稱奇。（圖由民眾提供）

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