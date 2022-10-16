力挺名間陳翰立 蔡培慧助旱灌、推補足南投警力

民進黨南投縣長、名間鄉長候選人蔡培慧（左四）、陳翰立（右三）聯合競總成立，蔡培慧母親（左三）也到場力挺。（記者劉濱銓攝）

2022/10/16 17:38

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧，今與同黨籍名間鄉長候選人陳翰立成立聯合競選總部，蔡培慧表示，名間旱灌過去國民黨執政都不重視，她當立委就積極爭取，開鑿2口水井要協助供灌，另有關南投警力不足，偏鄉員警被迫「合署辦公」，她當選將編2億元，增加200名警力，補足警力缺口、守護治安，而非縣長林明溱只顧砸錢「建塔蓋橋」。

蔡培慧、陳翰立名間聯合競總成立，蔡培慧偕同母親參加，黨籍魚池鄉長劉啟帆、縣議員賴燕雪、蔡銘軒，以及各級選舉候選人也都力挺，現場雖偶有細雨，但仍有許多支持者到場相挺，場面熱絡。

蔡培慧說，名間松柏嶺茶區與果園仰賴旱灌，但過去國民黨吳敦義當副總統，李朝卿、林明溱當縣長都不重視，她當立委就開始奔走，爭取到名間的赤水、竹圍開鑿2口水井協助供灌。

此外，南投警力不足，偏遠派出所被迫要「合署辦公」，引發民眾憂心，她當選會編2億元增加200名警力，補足目前約160人的警力缺口，把錢花在刀口上，而非像林明溱只顧在名間砸5億蓋「松嶺之星」景觀塔。

她強調，發展觀光有很多策略，不見得要花大錢蓋突兀的塔，像松柏嶺是手搖飲茶葉重鎮，就可發展國際交流與調飲競賽；新街則有冷泉活水，是水族產業培養水草的基地，未來要建設親水公園，結合水草發展體驗旅遊；另像台鐵集集支線在名間的濁水車站，可利用腹地規劃觀光巴士，串聯在地濁水媽祖廟到竹山紫南宮。

陳翰立說，名間這些年進步太少，對手李雁惠竟還要接棒丈夫、現任鄉長陳文德競選鄉長，他當選絕不讓妻子接棒選，並將重陽敬老金門檻從80歲降至65歲，推翻陳文德蓋焚化爐的主張，並加強垃圾外運，維護環境與鄉民健康。

民進黨南投縣長、名間鄉長候選人蔡培慧、陳翰立聯合競總成立，吸引眾多支持者到場相挺。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣長、名間鄉長候選人蔡培慧、陳翰立聯合競總成立，蔡培慧（前排右三）揮舞戰旗，高喊南投升級。（記者劉濱銓攝）

民進黨南投縣長、名間鄉長候選人蔡培慧、陳翰立聯合競總成立，蔡培慧（左）與在場民眾熱情互動。（記者劉濱銓攝）

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