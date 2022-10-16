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    首頁　>　南投縣

    南投草屯中山公園球場新增弧型屋頂 再也不怕豔陽天及下雨天

    南投草屯鎮中山公園多功能球場增建弧型屋頂，防曬、避雨防滑，讓球場使用率大幅增加。（記者佟振國攝）

    南投草屯鎮中山公園多功能球場增建弧型屋頂，防曬、避雨防滑，讓球場使用率大幅增加。（記者佟振國攝）

    2022/10/16 16:48

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮中山公園戶外多功能球場，以往每遇酷熱豔陽或雨天場地濕滑，無法使用，球友只能望天興歎，草屯鎮公所前年啟動球場改造計畫，斥資4000多萬元除了重整球場鋪面，再新增弧型屋頂，成為半戶外的球場，不僅可遮陽，雨天也能避雨防滑，讓球場的使用率更高。

    草屯鎮中山公園多功能球場，規劃4座網球場，是鎮民從事網球運動熱門場地，一到假日球場更是搶手，球友們排隊輪流以球會友，球場也是全中運、全縣運動會等網球競賽指定場地，但台灣氣候夏季高溫炎熱又多雨，均限縮民眾使用球場的時間。

    公所前年展開多功能球場改造計畫，增建戶外球場弧型屋頂，4座球場鋪面及周邊設施也全部翻新，工程經費4000萬元，教育部體育署補助2800萬元，其餘由公所自籌，球場改善工程最近完工，新的多功能球場屋頂採弧形雙斜設計，與觀眾席看台弧形屋頂相互輝映，今天舉行啟用典禮，剛好碰上颱風及東北季風雙重影響的陰雨天，鎮長簡景賢則笑說，現在真的不用再擔心下雨了，球場使用率更高，方便鄉親使用。

    縣長林明溱也說，除了中山公園的運動場、網球場，周邊還有鎮立游泳池、體育館、植物公園、籃球場，未來縣府興建草屯國民運動中心也將落腳旭光高中，形成草屯鎮重要的大型運動休閒園區。

    中山公園多功能球場改善工程完工，今正式揭牌啟用。（記者佟振國攝）

    中山公園多功能球場改善工程完工，今正式揭牌啟用。（記者佟振國攝）

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