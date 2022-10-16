尼莎環流為合歡山帶來12級強風 武嶺亭施工圍籬慘被吹翻

尼莎颱風外圍環流影響，合歡山區天候不佳，假日遊客稀疏。（民眾提供）

2022/10/16 12:33

〔記者佟振國／南投報導〕尼莎颱風持續增強，加上東北季風產生共伴效應，中部山區雖然雨勢不大，但在合歡山卻颳起10至12級的強陣風，強風狂掃讓許多遊客寸步難行，正在施工的武嶺亭所設置的鐵皮圍籬也難敵強風，被吹得東倒西歪，不少遊客決定趕緊下山， 卻還有人跨越圍籬爬上武嶺亭，網友則是批評自找危險，行為真的不足取。

尼莎颱風增強，暴風圈擴大，加上東北季風共伴效應，為北台灣帶來驚人雨勢，中部地區雨勢不大，但高海拔山區的風力驚人，根據中央氣象局設在合歡山頂的無人測站，昨晚8點至今天上午10點測得10至12級的陣風，還在施工中的武嶺亭四周圍起的鐵皮圍籬抵擋不了強風，被吹得東倒西歪，連台14甲線的大型標誌牌也不斷晃動，許多遊客趕緊躲回車內，或是趕緊下山遠離強風環境。

但還是有遊客利用武嶺亭圍籬倒塌之際爬上武嶺亭，被人拍照PO上網，網友認為這種天氣爬上施工中的武嶺亭，就是自找危險；也有人分享前幾年的颱風雖未直接登陸台灣，但也造成合歡山區出現12級甚至14級的強陣風，讓許多機車騎士動彈不得，還得勞煩波麗士大人前往救援脫困，希望這次別再有類似情形發生。

由於今、明2天仍受尼莎颱風影響，公路總局則是呼籲民眾儘量避免前往山區道路，同時注意氣象及道路資訊，安全為重。

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