叫蔡壁如辭立委 柯文哲：樹立新典範

民眾黨主席、台北市長柯文哲（右1），到南投市陪黨籍南投縣議員候選人簡千翔（右2）掃街。（記者劉濱銓攝）

2022/10/16 10:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，今到南投市陪同黨籍南投縣議員候選人簡千翔掃街，針對立委蔡壁如因論文風波被他要求辭職，柯回應，蔡不願干擾民眾黨的選情，且我們（民眾黨）也要樹立新典範，是很負責任的人。

柯文哲今在簡千翔與民眾黨人員陪同下，到南投市菜市場掃街，掀起一陣騷動，並到當地平和里太和宮參拜，由廟方主委林世照接待，柯還品嘗南投碗粿，隨後眾人持香祭拜，祈求選舉順利。

針對蔡壁如論文風波，柯叫蔡「自行先止血」辭職，柯文哲說，蔡壁如自主性高，也很負責任，他認為整個論文事件不太符合常規，現階段她也不要干擾民眾黨的選情與發展，因此要樹立一個新典範，負責任的去承擔這一切。

另受颱風影響，台北市道路出現災情，陽金公路一度封閉，柯受訪被問到未在市府坐鎮，柯說，有關颱風與台北大雨特報，他已向台北市消防局、副市長彭振聲下令做好準備，他都有掌握情況。

至於台北市長選戰，民進黨陳時中傳被操作棄保，柯說，希望台灣不要走向負面選舉，常常因不喜歡才投另一方，但這種現象，不只台灣，美國也有類似情況，雖然負面選舉仍是常態，但仍希望台灣能走向正面選舉，台灣政界應好好思考。

民眾黨主席、台北市長柯文哲（中），到南投市陪黨籍南投縣議員候選人簡千翔（右）掃街，還品嘗碗粿小吃。（記者劉濱銓攝）

民眾黨主席、台北市長柯文哲（右2），陪黨籍南投縣議員候選人簡千翔（右3）到南投市太和宮參拜，廟方主委林世照（右1）全程接待。（記者劉濱銓攝）

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