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    首頁　>　南投縣

    大戲開鑼！明華園22日南投竹山演出台客武俠劇《小貓》

    明華園戲劇總團，10月22日將於南投縣竹山鎮雲林國小操場演出台客武俠劇《小貓》。（南投縣文化局提供）

    明華園戲劇總團，10月22日將於南投縣竹山鎮雲林國小操場演出台客武俠劇《小貓》。（南投縣文化局提供）

    2022/10/16 08:53

    〔記者張協昇／南投報導〕大戲開鑼! 2022南投縣傳統戲曲展演，10月22日（週六）晚間7點，將邀請明華園戲劇總團，於南投縣竹山鎮雲林國小操場演出一部令人熱血沸騰的台客武俠劇《小貓》。該劇以國家出版獎得獎作品《小貓》為創作藍本，演繹日治時期抗日英雄林少貓動人傳奇故事，南投縣政府文化局歡迎鄉親們攜家帶眷一起來欣賞這部由明華園當家小生孫翠鳳擔綱演出的年度大戲。

    南投縣文化局表示，《俠貓》取材一百多年前台灣發生的真人故事改編，以國家出版獎得獎作品《小貓》為創作藍本，由明華園戲劇總團、現代劇知名編導黃致凱、作家施達樂聯手製作，從文學領域跨界傳統戲劇舞台，用台灣戲劇演繹抗日英雄林少貓在地傳奇故事。

    文化局指出，本劇由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳飾演客家精神領袖阿猴師、陳子豪飾演徒弟林少貓、陳昭婷飾演日本養女HANA、李郁真飾演叛出師門的徒弟張圓，還有明華園二、三、四代演員一起同台演出此部經典作品。劇情呈現戰爭、和平、希望、毀滅，並刻畫愛情、親情、師徒情，譜寫出悲喜交織的寫實人生，透過老一輩民眾喜愛的歌仔戲劇方式演繹出盪氣迴腸的歷史篇章，是不容錯過的好戲。

    台客武俠劇《小貓》，由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳飾演客家精神領袖阿猴師。（南投縣文化局提供）

    台客武俠劇《小貓》，由明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳飾演客家精神領袖阿猴師。（南投縣文化局提供）

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